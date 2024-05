UŽIVO VUČIĆ STIGAO U "ČAIR", DOČEKAN GROMOGLASNIM APLAUZOM Halom odjekuje "Aco, Srbine"! Skup liste "Aleksandar Vučić - Niš sutra"

Izborna lista "Aleksandar Vučić – Niš sutra" održava danas završni predizborni skup.

Skup se održava u Sportskoj hali "Čair" u Nišu.

17.29 - Obraćanje Ivice Dačića

-Poštovane Nišlije, dame i gospodo, braćo i sestre, ja uobičajeno kažem "drugarice i drugovi", zaustio je Dačić, nakon čega ga je prekinuo dolazak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, kog je prepuna hala "Čair" dočekala uz gromoglasan aplauz i ovacije "Aco Srbine".

- Ja sam tek počeo svoj govor i neću puno da dužim jer nema potrebe. Prvi put sam u ovu halu ušao 1982. godine, pre 42. godine, a došao sam da gledam pobednički tim Železničara u rukometu. Dolazio sam i na stadion da gledam "Real sa Nišave", pobednički tim Radničkog iz Niša i reći ću samo nekoliko činjenica iz naše istorije, započeo je šef SPS-a.

- Poštovane dame i gospodo, južna Srbija je najpatriotskiji deo Srbije. Odavde se uvek kretalo u borbu za Srbiju. Odavde je Gvozdeni Toplički puk, najodlikovanija jedinica srpske vojske. Kad god je Srbija trebalo da se brani u svim ratovima, to je uvek figurativno radio jug Srbije. Uostalom, zna se odakle su otišli svi kosovski junaci. Ali, kad se završe svi ratovi, obično je jug Srbije uvek bio zaustavljen. Ali dolaskom Vučića pokazalo se da jug Srbije nije prvi samo u ratu, već i u miru, rekao je Dačić.

- Ono što je istorija, ne smemo da zaboravimo. Ali moramo da živimo za budućnost. A da bismo imali budućnost, moramo u sadašnjosti da donosimo ispravne odluke. Mi smatramo da je Kosovo zauvek Srbija, da je KiM sastavni deo Srbije i da će tako ostati, bez obzira ko vrši okupaciju.

- Kad je reč o Republici Srpskoj, to je vitalni nacionalni, državni prioritet - odbrana Republike Srpske. I ako je teška situacija i teško vreme, treba da se držimo zajedno. S druge strane imate opciju koja govori da je KiM izgubljena priča, da je srpski narod genocidan i da je Republika Srpska genocidna tvorevina. Oni bi da uvedu našu zemlju u NATO i da uvedemo sankcije Rusiji i Kini.

17.21 - Obraćanje Ane Brnabić

Svaka čast Niš, kakva atmosfera. Ne sećam se da smo imali miting koji je energičniji od ovoga...a ako se po jutru dan poznaje...Dajte sve od sebe u nedelju da pobedimo! Ispričaću dve priče koje su mi u srcu...izustila je Brnabić nakon čega ju je prekinuo gromoglasan aplauz i skandiranje reči "Pobeda".

- Znam da će oni iz opozicije spočitavati da nismo slušali Nišlije, da nismo dovoljno uradili, da ne slušamo narod. A ja ću vam reći da kad sam bila u vladi, predsednik Vučić nas je doveo ovde u Niš na 7 dana da čujemo šta možemo da uradimo za Niš. I otišla sam sa Aleksandrom Vučićem na Elektronski fakultet u Nišu, rekla je Brnabić.

- Slušali smo, zapisivali, i razumeli smo viziju za Niš. Mislim da nije postojao niko te 2016. godine ko je verovao da ćemo mi sve to uraditi. Nije prošlo 8 godina i mi smo sve izgradili, i startap centar i laboratorijsku lamelu i naučnotehnološki park koji je jedan od najlepših i svakako najbolji u ovom delu Evrope. I mi smo to uspeli jer smo slušali Niš.

-Setite se da su to oni ljudi koji su trčali od Brisela do Berlina do Strazbura, da se žale na svoju zemlju, da cinkare svoju zemlju, da traže sankcije za svoju zemlju. E ljudi, na to ćemo da odgovorimo drugog juna, na to ćemo da kažemo da će Srbija nastaviti da pobeđuje, da će Niš nastaviti da pobeđuje, da ćemo sami da odlučujemo, da ćemo ostati zemlja slobode i nepokora kao što je Aleksandar Vučić pokazao u UN.

17.11 - Građanima se obratio Milan Krkobabić, predsednik PUPS-a

- Poštovani prijatelji, a ne "dame i gospodo", "drugarice i drugovi", kažem "poštovani prijatelji" jer mi jesmo i ostaćemo prijatelji! Kažu ljudi "što južnije to tužnije", a ja kažem "naravno, veoma tužno - ali za našu opoziciju drugog juna". Što južnije to je veselije, to je iskrenije i to je lepše - poručio je Krkobabić nakon čega je usledilo skandiranje "Aco Srbine".

- Poštovani prijatelji, žao mi je da vas prekinem. Veoma često mi, Srbi, imamo kratko pamćenje i brzo zaboravljanje. I najčešće za sve što je urađeno imamo običaj da kažemo da se podrazumeva. Zaboravili smo da smo nekad jedva prolazili kroz Grdeličku klisuru. Ja kažem - ne podrazumeva se. Kažemo, do "Čačka se ide za sat vremena, imamo Kliničke centre u Nišu, ja kažem - ne podrazumeva se! Kažu mi da penzije prate plate i da nikad nisu bilu veće i kažu - podrazumeva se. Ja kažem - ne podrazumeva se. Sećate se kad je pre 30 godina jedna penzija bila dovoljna da se kupi kutija čaja, i to ko je bio brz. Kažu mi da je Srbija zemlja koja danas uživa veliki ugled i koja ima prestiž. Kažu podrazumeva se, ja kažem - ne podrazumeva se - ističe Krkobabić.

-Video sam kad je predsednik Vučić sasuo istinu u lice svima onima kojima istina ne odgovara. Bio je to hrabar potez našeg predsednika. Svi mi smo gledali taj govor i ubeđeni smo da svi koji su hteli da porastu - porasli su. Svi koji su hteli da postanu hrabriji, postali su hrabri. Tog dana Srbija je podigla glavu i neće je saginjati - rekao je Krkobabić.

- U ova dva dana svaka kuća, svaki dom treba da bude hala Čair. Najstariji i najmlađi iz porodice treba da se okupe, da budu jedinstveni i da drugog juna podrže ovu listu. I na kraju, poštovani prijatelji, čujte - živeo PUPS, živela lista koja nosi ime Aleksandra Vučića, živela Srbija!

17.05 - Građanima se obratio predsednik SDPS-a Rasim Ljajić

- Dragi prijatelji, Niš je tri dana pre izbora pobedio. Svaka vam čast i veliko hvala za to što ste došli. Ostalo je samo da u nedelju verifikujemo i stavimo pečat na pobedu u Nišu i celoj Srbiji.

Pratio sam izborne kampanje i čuo sam jedinu primedbu koju imaju na našu listu. Oni su bili mnogo glasni ali smo mi bili mnogo korisniji i za Srbiju i za svakog građanina ove zemlje.

"Nezaposlenost u Nišu je bila ogromna. Danas, 2024. ta nezaposlenost je prepolovljena u odnosu na 2012. godinu. Nekad je bilo 14, danas je 28 motela u Nišu. Broj turista je utrostručen. To je realna politika koja čini veći standard svakome u zemlji, ali u gradu Nišu."

"Ako ima bilo kakve dileme za onoga van ove sale, samo pogledajte ko je šta uradio za vas, za vašu zemlju, za vašu zajednicu i ko više može da uradi u budućnosti. Svi veći projekti su finansirani sredstvima iz budžeta Vlade Republike Srbije. Svi na izbore u nedelju! Svi! Ne stajemo dok ne proglasimo veliku pobedu, da bi mogli da nastavimo ono što smo započeli. Hvala vam veliko i do pobede!", poručio je Ljajić.

17.00 - Počeo skup u Nišu

Skup izborne liste "Aleksandar Vučić – Niš sutra" počeo je intoniranjem himne Republike Srbije. Himnu je izveo Hadži Lazar Lazarević.

16.50 - Stigli funkcioneri

U halu "Čair" u Nišu stigli su visoki funkcioneri SNS-a i koalicioni partneri. Među njima su i Nikola Selaković, Goran Vesić, Ivica Dačić, Nenad Popović, Ana Brnabić, Siniša Mali, Janko Tipsarević, Jelena Tanasković, Maja Popović, Vladimir Orlić, Dubravka Handanović Đedović.

16.25 - Hala "Čair" prepuna

Sportska hala "Čair" je prepuna 35 minuta pre početka skupa, što se može videti i na fotografijama i video snimcima koji stižu iz Niša.

Vijore se srpske zastave, ali i transparenti sa porukom "Mi nismo genocidan narod".

