VELIKI ZNAČAJ: Vuk Velebit: U srpskom je interesu da jača odnose sa Amerikom! Naš cilj je da Srbi budu ZA STOLOM, A NE NA STOLU!

Više od pola godine od lansiranja Pupin inicijative, u Beogradu će 31. maja biti organizovan prvi Pupin forum, čiji je moto revitalizacija veza Srbije i SAD.

Koosnivač i izvršni direktor Pupin inicijative Vuk Velebit u intervjuu za Kurir kaže da je svestan da se skup posvećen srpsko-američkim odnosima organizuje u vrlo složenom geopolitičkom trenutku, ali i objašnjava zašto je nužno da se i teške teme nađu pred učesnicima koji dolaze iz obe zemlje. Velebit naglašava da se u Vašingtonu ponovo čuje srpski glas i da Srbi ponovo govore u svoje ime. Cilj Pupin inicijative, kako kaže, i jeste da Srbi budu za stolom, a ne na stolu.

Šta će moći da se čuje prvom Pupin forumu i kakve teme ćete otvoriti?

- Pupin forum organizujemo u vrlo složenom geopolitičkom trenutku, kad su partnerstva među državama sve bitnija, ali danas nije lako govoriti o srpsko-američkim odnosima imajući u vidu sve izazove koji stoje pred nama. Zato ćemo se na Pupin forumu baviti teškim temama, pitaćemo nelaka pitanja, suočavaćemo se sa izazovima. Verujemo da je za naše odnose to važno i da može da bude lekovito i dobro. Dijalog, razumevanje druge pozicije i uvažavanje interesa druge strane jesu polazne osnove za redefinisanje odnosa i učvršćivanje partnerstava. Iz dosadašnjeg iskustva smo zaključili da je to ne samo potrebno nego da je i moguće uz zajedničke napore. Nama volje, rada i upornost neće manjkati. Od naših američkih partnera to isto tražimo i, verujte, nismo popustljivi prema njima.

Revitalizacija ili oživljavanje je moto prvog foruma. Na šta konkretno cilja ova revitalizacija?

- Nismo slučajno osnovali Pupin inicijativu, niti smo slučajno pripremali forum pod ovim motom. Vrlo smo svesni izazovnosti u kojima se nalaze srpsko-američki odnosi. Svesni smo da je mnogo skepse i nepoverenja na obe strane. Svesni smo, a mnogi ljudi su nam rekli: "Uzeli ste da se bavite najtežom temom srpske spoljne politike." Mi ne želimo da radimo na pitanjima koja su laka, gde nema izazova i gde je već jasno da imamo dobar ishod i rezultat. Ako čak i najveći takmaci rade sa Amerikom, zašto mi ne bismo? Jedini način da korigujemo svoju lošiju poziciju jeste da se borimo da u komunikaciji sa Amerikancima objašnjavamo i branimo srpske interese. A šta nam je alternativa? Da neki drugi govore u naše ime, ali protiv nas, ili da se prepustimo defetizmu i predamo?

Srpsko-američki odnosi, koji su u fokusu Pupin inicijative, prilično su izazovna tema. I sami kažete da su izazovi još veći, s obzirom na aktuelni momenat i geopolitičku situaciju u svetu. Kako te prepreke prevazići, a istovremeno ostati na putu zaštite srpskog nacionalnog interesa?

- Govorio sam i prilikom osnivanja, a i kasnije i sa srpskom i sa američkom stranom da mi znamo da put koji je pred nama ima mnogo izazova i da će biti mnogo više događaja zbog kojih će nam ljudi reći da treba da se odustane pre nego da se nastavi. Mi, međutim, mislimo da danas upravo više nego ikada treba da radimo i revitalizujemo odnos Srba i Amerikanaca. Verujemo da je u srpskom interesu da radi na razvijanju i jačanju odnosa s najvećom svetskom silom, svidelo se to nama ili ne. Decenijama smo se ponašali kao da Amerika ne postoji i zato su srpsku poziciju u prošlosti više kreirali drugi, a manje mi sami. To mora da se menja i mi smo preuzeli taj težak zadatak. Verujemo da je u srpskom interesu da ima dobre odnose sa zemljom koja ima ključnu ulogu za širi evropski i regionalni prostor, kome i mi pripadamo, zato što je to prostor koji nam je kulturološki i civilizacijski jako bitan. Samo se osvrnite oko sebe i pogledajte šta vas sve okružuje i kako živite i šta gledate, pijete, jedete, čime se lečite, sve su to dostignuća koja nam dolaze sa prostora Amerike ili iz zemalja koje su pod snažnim uticajem Amerike.

Prema tematskim celinama i najavljenim učesnicima jasno je da će se na forumu razgovarati i o stvarima koje izlaze iz okvira spoljne politike. Gde su najveće šanse za unapređenje saradnje između Srbije i SAD? U kojim poljima mislite da najbrže i najlakše možemo uspostaviti vezu na obostrani interes?

- Ekonomska saradnja je zaista svetla tačka u odnosima Srbije i Amerike. Mislim da je tu najveći potencijal u daljem jačanju saradnje pošto je Amerika postala broj jedan trgovinski partner Srbije kad je reč o razmeni IT usluga. Štaviše, Srbija ima suficit u tom odnosu i to su dobre vesti za naše kompanije i ljude u IT sektoru. Biotehnologija je sledeći front za Srbiju i u saradnji sa Amerikom imamo šansu da se pozicioniramo kao biotehnološki centar u ovom delu sveta.

Koliko ste zadovoljni dosadašnjim radom Pupin inicijative?

- Verujem da će o našem radu bolje govoriti drugi, ali mislim da smo napravili određene pozitivne pomake u ovih osam meseci intenzivnog delovanja. U Vašingtonu se ponovo čuje srpski glas i Srbi ponovo govore u svoje ime. Preko 500 donosilaca odluka u Vašingtonu čita svake nedelje naše brifinge u kojima objašnjavamo srpsku poziciju i važnost odnosa Srbije i Amerike za regionalnu stabilnost. Naš cilj je da Srbi budu za stolom, a ne na stolu. Uspeli smo da zainteresujemo američke kongresmene za Srbiju, ali i da ih navedemo da pokažu više poštovanja prema srpskim interesima i srpskom narodu. Pred nama je još mnogo posla, ali verujemo da uz trud i posvećenost možemo da nadoknadimo izgubljene godine u odnosima Srbije i Amerike.

O našoj dijaspori u SAD Želimo da se deo njih vrati u Srbiju Imali ste brojne kontakte s našom dijasporom u SAD. Kako oni razmišljaju na temu eventualnog povratka u Srbiju? - Najveći broj naših sunarodnika živi na prostoru SAD i mi želimo da se deo tih ljudi vrati u Srbiju i donese svoje iskustvo, znanje i kapital. Zato je deo naših aktivnosti usmeren na povezivanje najuspešnijih Srba koji žive na prostoru Amerike, a koji razmišljaju da otvore biznis u Srbiji ili da se pre ili kasnije vrate sa svojim porodicama. Upoznali smo i veoma mnogo Amerikanaca koji takođe svakodnevno rade i polažu puno vere da je srpsko-američko partnerstvo moguće. Zato na Pupin forumu u Beogradu imamo i goste iz Amerike koji prepoznaju važnost onoga što radimo i koji vide potencijal u građenju mostova između naših država i naroda.

Kurir.rs