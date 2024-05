"SLUŠALI SMO, ZAPISIVALI I RAZUMELI VIZIJU ZA NIŠ" Brnabić na skupu "Aleksandar Vučić - Niš sutra": Dajte sve od sebe u nedelju

Predsednica Narodne skupštine, Ana Brnabić obratila se okupljenim građanima na skupu izborne liste "Aleksandar Vučić - Niš sutra" u Sportskoj hali "Čair" u Nišu.

Ona je na samom početku uzviknula "svaka čast, Niš", oduševljena atmosferom u hali "Čair".

foto: Printscreen/Video Plus

- Ne sećam se da smo imali miting koji je energičniji od ovoga...a ako se po jutru dan poznaje...Dajte sve od sebe u nedelju da pobedimo! Ispričaću dve priče koje su mi u srcu... - izustila je Brnabić nakon čega ju je prekinuo gromoglasan aplauz i skandiranje reči "Pobeda".

- Znam da će oni iz opozicije spočitavati da nismo slušali Nišlije, da nismo dovoljno uradili, da ne slušamo narod. A ja ću vam reći da kad sam bila u vladi, predsednik Vučić nas je doveo ovde u Niš na 7 dana da čujemo šta možemo da uradimo za Niš. I otišla sam sa Aleksandrom Vučićem na Elektronski fakultet u Nišu - rekla je Brnabić.

foto: Nemanja Nikolić

- Slušali smo, zapisivali, i razumeli smo viziju za Niš. Mislim da nije postojao niko te 2016. godine ko je verovao da ćemo mi sve to uraditi. Nije prošlo 8 godina i mi smo sve izgradili, i startap centar i laboratorijsku lamelu i naučnotehnološki park koji je jedan od najlepših i svakako najbolji u ovom delu Evrope. I mi smo to uspeli jer smo slušali Niš.

Ona se takođe osvrnula i na opoziciju, podsetivši da su se isti ti ljudi žalili na svoju zemlju, od Brisela Berlina i Strazbura.

- Setite se da su to oni ljudi koji su trčali od Brisela do Berlina do Strazbura, da se žale na svoju zemlju, da cinkare svoju zemlju, da traže sankcije za svoju zemlju. E ljudi, na to ćemo da odgovorimo drugog juna, na to ćemo da kažemo da će Srbija nastaviti da pobeđuje, da će Niš nastaviti da pobeđuje, da ćemo sami da odlučujemo, da ćemo ostati zemlja slobode i nepokora kao što je Aleksandar Vučić pokazao u UN.