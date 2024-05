Samo nekoliko sati ostalo je do izborne tišine. Od izbornih histerija i euforije na koje smo navikli, ovog izbornog ciklusa ništa.

Političari su bili tiši nego inače, a i ono što su rekli, nije baš odjeknulo. Lokalni programi su se sakrili u senci visoke politike toliko da se ne bi pogrešilo pomisliti i da ih uopšte nema. Opozicija se međusobno napadala i nadmetala do rasparčavanja. Toliko da su se više konfrontirali međusobno, nego što su zamerali vlasti. A vlast samouverena, kao da se pre šest meseci u Beogradu nisu jedva izvukli, pa skoro kroz "pata karte".

U emisiji "Usijanje" razgovarali smo sa trojicom stručnjaka: Vladimirom Dobrosavljevićem, politikologom, Srđanom Baracom iz Centra za društvenu stabilnost, i Dejanom Vukom Stankovićem, političkim analitičarem, o predstojećim beogradskim izborima. Svi su izneli svoje viđenje trenutne političke situacije i prognoze za izbore.

07:07 OPOZICIJA JE ZAKAZALA! GLASAČI NISU NIŠTA ČULI, OSIM NEKIH NAPADA Eksperti dali svoje viđenje predstojećih beogradskih izbora

- Pa nije bila tišina, ali je bila svakako mirnija, verovatno iz razloga što je i opozicija zakasnila prilično sa kampanjom. Oni, pre svega mislim na levo liberalnu opoziciju, nisu iskoristili dobar rezultat koji su imali na parlamentarnim izborima u decembru 2023. godine i nisu to iskoristili kao startnu poziciju za kampanju - rekao je Dobrosavljević.

foto: Kurir televizija

- Mislim da jeste opozicija tu zakazala, ako bismo posmatrali interes birača. Birači nisu čuli programe, nisu čuli šta oni to nude, osim nekih napada, ali nisam siguran... Mislim da postoji i deo taktike da se priča o bojkotu, iako ja mislim da su opozicioni glasači izuzetno motivisani nakon 17. decembra - istakao je Barac.

foto: Kurir televizija

- U političkoj utakmici u demokratiji je borba. Borba treba da se vodi do poslednje sekunde i to borba naravno pod određenim pravilima sa određenim ograničenjima. Ali treba da se slegnu misli, da se odmore ljudi. U ovom trenutku kampanja, bila je tiha. Ali će se nastaviti na internetu, na društvenim mrežama i tokom izborne tišine. To ne može da se isključi - naveo je Vuk Stanković.

foto: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:28 BRNABIĆ NA KURIR TELEVIZIJI: Izbori 2. juna važni za celu Srbiju