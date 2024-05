EMOTIVAN SPOT KOJI NIJE PRIKAZAN U KAMPANJI Evo o čemu govori, Vučić: Ovo je po meni bio najbolji spot

Večeras je, tokom gostovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića prikazan spot u kom više dama različitih godina otvoreno govori o važnosti stalnih primanja, ali i o tome koliko je bitno da se sačuvaju mir i stabilnost.

Žena iz izbornog spota Vinka kaže da je bitno da bude mira, da starost dočeka u miru, da ima pristojnu penziju, da od te penzije može da živi.

- Da mladi imaju posao, pristojne plate, da ne moraju da idu preko, da stvore ovde svoju porodicu. To nam je najbitnije, mir nam je najbitniji - rekla je Vinka.

foto: TV PInk

Predsednik Vučić rekao je da ovaj spot vidi prvi put.

- Ovo je po meni bio najbolji spot. Mogli ste da vidite po reakciji publike zašto ja mislim da je to najbolje nešto što smo mogli potpuno prirodno da proizvedemo bez specijalnih efekata. Tu su dve divne dame koje su iskreno govorile iz srca, to nisu glumci, već naše komšije, prijatelji. Ovi iz stručnog tima su smatrali da je dovoljno to što sam ja mrgud i da im je potrebno bolja atmosfera, više pozitivne energije, onda izbije svađa na štabu, onda smo se dogovorili da pokažemo šta nam je dilema. Ovo govori o 3 stvari: da imamo mir i stabilnost, da imate stalna primanja - rekao je Vučić.

Kurir.rs/Preneo: D. P.