"NAŠ JE POSAO DA IDEMO NAPRED, DA BUDU VEĆE PLATE, PENZIJE" Vučić: Za mene su svaki izbori važni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je gost specijalne emisije na televiziji Pink.

- Za mene su svaki izbori važni. Postoje ljudi koji znaju koliko je stabilnost važna, koliko je napredak važan i koje god izbore izgubite, vodite zemlju u nestabilnost - rekao je predsednik na početku.

- Moguće je da stvari budu lošije. Danas kad smo bili u Nišu, ja sam rekao pošto mi se čini da će najneizvesnije biti u Nišu, da budem sasvim otvoren, da bih lično najteže podneo da ne pobedimo u Nišu - rekao je Vučić i dodao da su toliko besanih noći imali u Nišu i borili se za Niš.

foto: TV PInk

- Neki ljudi i kad pobede na izborima, gledaju svoje nedostatke i žele da ih isprave. Mi smo i prošli put ispravljali greške. Promenili smo i članove liste. Hoćete da pošaljete signal, shvatili smo poruku, slušali smo građane, razumeli smo šta su rekli i doveli smo nove ljude - istakao je Vučić.

- Nisu me pripremali za večeras. Ovde sam stigao u 20.59. Kada ste u nekom sportu, u politici, sebi postavljaš visoko lestvicu. Tijana je vicešampion. Postavljaš visoko lestvicu, nema tu "pritisak mi je visok", ko te pita, igraš da pobeđuješ. Naš je posao da idemo napred. Da budu veće plate, penzije, ali za to moraš da pobediš i nema kuknjave "bio sam ovamo, onamo, kiša, udes". Ako vas narod kazni, to morate da prihvatite. Mi ćemo da prihvatimo poraz i čestitamo našim protivnicima i gledaćemo da ispravljamo greške i da ih pobedimo sledeći put - dodao je.