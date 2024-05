VUČIĆ PREDLOŽIO DA SE PRAVI FILM O NIKOLI TESLI Premijera bi bila na otvaranju EXPA; Predsednik: On se ponosio srpskim rodom

- Predsednik me je pozvao i predložio da se pravi film o Tesli. Koji bi počeo da se sprema brzo, a premijera bi bila tada kad je Expo 2027. da se otvori s premijerom filma Nikola Tesla - rekao je Ristovski.

foto: TV PInk

Vučić se nadovezao na to i rekao da je na nama da zaštitimo nasleđe Nikole Tesle. - Naš je posao da zaštitimo nasleđe Nikole Tesle. Na nama i na Amerikancima je da zaštitimo i sačuvamo njegovo nasleđe, a on se ponosio srpskim rodom i to moramo na svakom mestu da naglasimo - istakao je Vučić, govoreći o Nikoli Tesli.