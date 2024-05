"ISTINA O NATO AGRESIJI NA KOSOVU JE ISPLIVALA" Stručnjaci analiziraju intervju Saksa: Obelodanio ISTINU zbog OVOG nasledstva?

Cepanje Srbije, stvaranje nove države Kosovo i formiranje vojne baze Bondstil - to je bio cilj NATO bombardovanja Savezne republike Jugoslavije 1999. godine. Ovo je izjavio svetski poznati ekonomista i politički analitičar Džefri Saks tokom gostovanja u podkastu kod američkog novinara Takera Karlsona.

On je istakao da Sjedinjene Države nakon pobede u Hladnom ratu više nisu želele da pregovaraju, već su nastupale unilateralno, obećavajući jedno, a radeći potpuno drugo, Saks je istakao da je američka administracija tokom 90-ih zanemarila interese druge strane, ponašajući se kao svetski policajac.

25 godina kasnije u Ujedinjenim nacijama dva puta je odbijena sednica povodom godišnjice bombardovanja jedne suverene evropske države, a veštačka država Kosovo uz podršku istih sila nastavila je progon Srba.

Gosti jutarnjeg programa na Kurir televiziji koji su analizirali ovu temu bili su Rajko Kapelan, iz centra za društvenu stabilnosti, Demo Beriša, predsednik Matice albanaca u Srbiji i prof. dr Boris Bratina, profesor Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Bratina je prokomentarisao da li je Saks obelodanio ono što mi pokušavamo decenijama, kao i to da li je sada jasnija laž SAD i NATO da je bombardovanje usledilo zbog humanitarne katastrofe:

- To je bila agresija, da se precizno izrazimo, a smatram da je Saks glavna vest, on bio poznat u istočnoj Evropi zbog šok terapija, a ne sećam se da je neku zemlju usrećio. Međutim, ponekad deo sveta koji diktira šta se dešava, zapravo kasnije dolazi do elementarnih stvari koje su se dogodilo. Pa onda imamo slučaj da se neko seti nakon 25 godina, od intelekturalaca, poput Saksa, pa kaže kako je to ustvari bilo. On čak ni ne misli da je to bila zločinačka agresija, već da proceduralno to nije bilo uredu. Veoma sam skeptičan za osobe poput njega, koji se pojavljuju kao anti globalisti. Možda je nasledstvo motiv za to, jer je Morgan Saks velika bankarska korporacija.

Beriša tvrdi da je Amerika imala za cilj da se približi granicama Rusije:

- Mi koji imamo koju godinu više, znamo za cilj Amerike, odnosno njeno zauzimanje Balkana radi postizanja njihovih ciljeva prema Rusiji. To je taj put, Kosovo i Srbija su bili samo na putu. Doduše, pozdravio bih ovakve izjave, možda bi naši pravnici trebalo da se bave ovakvim svedocima, jer je to bila agresija na slobodnu državu. Iz bilo kakvog razloga to nije dozvoljeno, a Saks potvrđuje da su to planski uradili. To je i jeste bio genocid. Problem nije iniciran od Albanaca na Kosovu, taj narod je bio samo topovsko meso i poslušali su staratelja.

Kapelan nema dilemu da se globalno podigla svest o problemima na našim prostorima:

- Naravno da jeste, u fokusu smo poslednjih meseci i jako je dobro da se o tome govori. Mi znamo i kroz istoriju, istina mora da ispliva na ovaj ili onaj način. Da li će se javiti neko od aktera koga će da grize savest, pa će reći šta stoji iza toga, kao što je ovde slučaj. Jako je važno da mi stojimo na svojim pozicijama i da branimo našu istinu. Mi smo kroz našu istoriju imali primere kada smo prelazili preko tih stvari, nismo obeležavali te godišnjice, a sada imamo odgovornu vlast koja se bavi time. Nekada će morati da se podnesu računi za te stvari, izlaze filmovi na tu temu, kako je došlo do bombardovanja.

