ŠAPIĆ PORUČIO POSLE GLASANJA: Uveren sam da će Beograd doživeti najveće kvalitativne i infrastrukturne promene u naredne 4 godine

Aleksandar Šapić, predsednik Privremenog organa Grada Beograda i kandidat za gradonačelnika liste "Aleksandar Vučić - Beograd sutra" glasao je na biračkom mestu 119 u Osnovnoj školi „Borislav Pekić“ na Bežanijskoj kosi. - Obavio sam svoju građansku dužnost pozivam i Beograđane da to takođe urade. Neka glasaju po sopstvenoj savesti, kao i uvek, za one za koje veruju da će učiniti da njihov grad bude bolji, uspešniji i napredniji. Duboko verujem da će, nakon ovih izbora, konačno da se završi stanje u kojem se Beograd nalazi poslednjih osam meseci, stanje koje naša prestonica ne poznaje u svojoj istoriji. To je jedna vrsta vanrednog stanja kroz Privremeni organ i privremeno finansiranje. Uveren sam da će Beograd krenuti da živi normalnim životom i da će u naredne četiri godine doživeti svoje najveće kvalitativne i infrastrukturne promene u poslednjih nekoliko decenija. Našim sugrađanima želim srećan izborni dan i neka pobedi onaj koga Beograđani budu želeli - izjavio je Šapić. Podsetimo, u Srbiji se danas održavaju redovni lokalni izbori, kao i novi izbori za Skupštinu grada Beograda.

Glasa se u ukupno 89 gradova i opština gde građani biraju lokalne vlasti. Biračka mesta otvorena su od 7 do 20 sati.