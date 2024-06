POBEDU POSVEĆUJEMO GRAĐANIMA, ZAHVALNOST PREDSEDNIKU: Lideri liste "Aleksandar Vučić - Srbija sutra" se obratili javnosti

Predsednik Aleksandar Vučić obratio se javnosti večeras iz štaba SNS, gde je saopštio da je lista "Srbija sutra" ostvarila ubedljivu pobedu. Nakon njega medijima su se obratili i predsednik SNS Miloš Vučević, predsednik SPS Ivica Dačić i kandidat za gradonačelnika Aleksandar Šapić.

Vučević kaže da se neće ponavljati nakon reči predsednika Vučića, i prvo se zahvalio u ime koalicije svim građanima.

- Ne samo onima koji su glasali za nas, već svima koji su učestvovali na izborima i pokazali da je Srbija demokratska država. Hoću da se zahvalim u ime SNS, našim koalicionim partnerima koji su bili sa nama, i SPS, i Zavetnicima, i SRS, i stranci Stamatovića, Ljajića, PS, PUPS, SNP... Hvala građanima, ali hvala i Aleksandru Vučiću što je bio uz našu listu i podržao našu politiku - istakao je Vučević.

foto: Zorana Jevtić

Dve trećine građana Srbije je glasalo, tako da ovi izbori imaju nacionalni karakter, kazao je predsednik SNS.

- Pobedu posvećujemo građanima, a zahvalnost predsedniku. Srbija nas sve objedinjava i spaja, i nijedna stranka ili pokret sa naše liste nije izgubila svoj identitet, a opet smo zajedno dali sve. Srbija ima pravo na bolje sutra, izabrala je stabilnost i odgovornost. Čestitam svim građanima, svima koji su se borili na terenu, i konkurentima koji su fer učestvovali u kampanji - dodaje on.

Živela Srbija, nema predaje niti povlačenja, istakao je Vučević.

Dačić je rekao da je prezadovoljan izbornim rezultatima, i zahvalio se Vučiću.

- On je predložio stvaranje zajedničke liste, to je bila njegova ideja. Želim da se zahvalim svim građanima, kao i članovima SNS, SPS i svih drugih stranaka koji su prepoznali sabornost ove liste - rekao je predsednik SPS.

foto: Zorana Jevtić

On se zahvalio i Vučeviću i svima koji su dali doprinos ovoj kampanji.

- Nadam se da smo Siniša Mali i ja dali doprinost, ne znam gde je on. Samo da zamolim Vučića jednu stvar. Nemojte da raspisujete izbore svake godine, hoću da idem u penziju. Ne mogu svake godine da imam srčane smetnje - rekao je on kroz smeh.

Kandidat za gradonačelnika Aleksandar Šapić kaže da će lista Beograd sutra imati 64 mandata u Beogradu.

foto: Zorana Jevtić

- Velika je verovatnoća da ćemo u svih 17 opština i dalje mi nositi odgovornost. Nema mesta za euforiju, za zadovoljstvo ima - kazao je Šapić.

Vučević je odgovarajući na pitanje novinara rekao da je prvi put video da se opozicija bavi tuđim kol centrima, a ne svojim.

- To ide dotle da više nećemo izgleda ni smeti da idemo na izbore. Ne sme vdv kampanja, ne smete da zovete telefonom, da imate kol centar. Vdv kampanju je prvu počela da radi ona ujedinjena DS. Ali tada je to bilo ok, ali sada kada nemaju snagu to je nedozvoljeno. Kada imate miting, bune se što pravite gužvu. Možda samo hoće da se pomerimo i da niko ne kaže ni reč - ističe on.

Predsednik SNS ističe da smo prvi put videli ogoljeno nasilje, upad u zvanični i legalni kol centar.

- Tu je naš kol centar od 2017. godine. Samo da ne pričaju gluposti o duplim biračkim spiskovima. Ništa nisu videli od toga, ali znaju da pogode devojku flašom i da maltretiraju novinare. To je valjda demokratski. Pa bacili su suzavac u kafić na Dorćolu. Mi smemo da imamo 1001 štab ako imamo mogućnosti - kaže on.

foto: Printscreen/Video Plus

Poručio je da će svi koji su oštetili sajam u Novom Sadu platiti štetu koju su napravili.

- Voleo bih da vidim da tako nešto rade u Nemačkoj ili SAD. Nasilje je očigledno dozvoljeno protiv onog za kog oni misle da mora biti napadan. A zamislite da smo se branili, onda bi ispalo da su oni žrtve. Onda bi bilo evo ih nasilnici, evo ih batinaši - rekao je predsednik SNS.

Dodaje da su devojke iz kol centra morali da evakuišu sa sajma.

- Nema euforije kod nas. Jesmo mi nazdravili šampanjcem, svesni smo odgovornosti i rada koji je pred nama - kaže on.

Vučević dodaje da nema nove informacije o stanju napadnutog Vladimira Kostića, predsednika mesnog odbora SNS u Zemunu.

- Mi se zalažemo za Srbiju bez nasilja, za lepšu i bolju Srbiju - zaključio je on.