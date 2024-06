"JEDNA PORUKA OPOZICIJE IH JE KOŠTALA PORAZA!" Analitičari o rezultatima izbora: Lokalne liste jače od institucionalne opozicije

U 89 opština i gradova juče su završeni lokalni izbori. Izlaznost na jučerašnjim izborima u poređenju sa onima iz decembra prošle godine je manja za skoro 10%.

Dok vladajuća koalicija oko SNS slavi, opozicija upravo apatiju birača uzima kao glavni argument za po njih loše rezultate.

Izborna lista "Aleksandar Vučić - Beograd sutra" osvojila je 53 odsto glasova, odnosno 64 od 110 mandata u Skupštini grada Beograda. Na drugom mestu je lista "Dr Savo Manojlović - I ja sam Beograd – Kreni-Promeni" sa 17 odsto, odnosno 21 mandat. Lista oko SNS-a ima najviše glasova i u Nišu i Novom Sadu, ali prema poslednjim podacima, upravo u Nišu naprednjaci neće moći samostalno da formiraju vlast.

Dan posle izbora sa gostima u emisiji Puls Srbije rezultate su komentarisali Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost i Vladimir Dobrodosavljević, politički analitičar.

- Ko hoće ozbiljnije da sagledava ove izbore može mnogo toga da vidi. Mnogi procesi su otvoreni. Što se tiče opozicije potpuno je pogrešno postavjena strategija nakon decembarskih izbora kada je liberalno-leva postigla više nego zadovoljavajuće rezultate. Umesto da podstaknu birače oni su na njih preneli raspoloženja apatije i rezignacije. Ukoliko osvoje jedan veliki grad i neku lokalnu samoupravu to je izuzetno dobar rezultat s obzirom kakvu su lošu postavku imali i kako su loše igrali u celoj ovoj situaciji - rekao je Dobrosavljević i dodao:

- Izbore je dobila ozbiljna organizacija SNS na terenu i to je pokazalo da je za sada to jednina stranka u Srbiji sa ozbiljnom infrastrukturom. S druge strane imamo realnu krizu liderstva u opoziciji. To pokazuje rezultat Save Manojlovića, ali i još jedna stvar. U većini gradova su neke lokalne liste raznih grupa građana prošle bolje nego institucionalna opozicija.

Barac je komentarisao malu izlaznost, a potom ukazao na pogršešnu poruku opozicija koja je po njemu najviše uticala na njihov poraz kao i na dobar rezultat koalicije okupljenje oko SNS.

- Sad smo u jednom periodu kad je sezona odmora i poljskih radova što birače može da odvoji od biraloišta. Ali mislim da kad je Beograd u pitanju da su birači umorni i da zato nisu izašli u velikom broju. Poslata je pogrešna poruka opozicije da ukoliko se vlast sruši u Beogradu i u Novom Sadu da će to značiti rušenje vlasti i na republičkom nivou. Na taj način su motivisali glasače pozicije da izađu u velikom broju i da se Bore da se slučajno ne izgubi republička vlast. Mislim i da su napravili grešku sa traženjem intervencije spolja. To im nije išlo na korist jer mi smo ponosti narod koji nikada nije previše voleo ta strana mešanja.

