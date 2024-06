PET UDARNIH VESTI SA IZBORA! Nezabeležen TRIJUMF liste oko SNS! Potopljene nade opozicije, novi politički faktor - Savo Manojlović

Beogradski i lokalni izbori širom Srbije doneli su samo nekoliko relativnih iznenađenja. Ubedljiva i veoma ubedljiva pobeda koalicije predvođene Srpskom naprednom strankom u gotovo svim gradovima i opštinama samo je potvrdila dosadašnju dominaciju. Nade opozicije potopljene su u Beogradu, ali i u Novom Sadu, gde je pobeda naprednjaka i njihovih saveznika bila čak sigurnija nego u prestonici, iako su opozicione snage ujedinjeno stale naspram SNS.

Najveći gubitnik izbora je "Biramo borbu", a u opoziciji se pojavio novi politički faktor - Savo Manojlović, koga su birači nagradili kao moralno bolju opciju od zagovornika bojkota. Ovo su ukratko udarne vesti koje su birači 2. juna želeli da saopšte akterima na političkoj sceni, ocenili su sagovornici Kurira, analizirajući izborne rezultate. Za umorne birače možda i najradosnija vest jeste da bi ovaj izborni ciklus trebalo znači i početak svojevrsnog odmora Srbije od izbora, makar do 2027. godine.

foto: Ataimages/Antonio Ahel

Opozicija na raskršću

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje za Kurir da na izborima nije bilo iznenađenja i da treba očekivati pauzu od izbora određeno vreme, jer su odnosi političkih snaga jasni.

foto: Kurir televizija

- Potvrdila se dominacija SNS i to u razmerama koje su do sada gotovo nezabeležene. Opozicija na vlast može da dođe pukim slučajem. Vlasti se isplatilo kockanje po pitanju Beograda. Opozicija je na raskršću. Očito je u prvom planu Savo Manojolović koji je politički pobednik u odnosu na druge stranke opozicije i moralno superioran u odnosu na bojkotaše. Aleksić, Lazović, Veselinović, Ćuta pokazali su skroman politički potencijal. To nije novost. DSS-POKS je koalicija koja je potonula sa bojkotom, dok će Đilas sad frontalno rušiti Manojlovića, jer je to pitanje liderstva u opoziciji. Vlast je dobila ogroman kredit naroda, ali taj kredit je oročen rezultatima i nije bespovratan. Opozicija mora da prođe veliko spremanje ako hoće da bude konkurenta vlasti. Opoziciji nedostaje odlučno i osmišljeno liderstvo, stranačka infrastruktura i mobilišuća poruka za najšire građanstvo. S druge strane, vlast će morati da poštuje poverenje i izbegne bahatost, klijentelizam i korupciju - smatra naš sagovornik.

Politički analitičar Đorđe Vukadinović kaže za Kurir da posle ovih izbora imamo nekoliko vesti, ali da skoro nijedna od njih nije iznenađenje.

- Pre svega, širom Srbije imamo dominaciju SNS i koalicije koju je predvodio. Povezano sa tim je i ubedljiva pobeda te liste u Beogradu, što je takođe bilo očekivano, s obzirom na sve što se dešavalo na opozicionoj sceni poslednjih meseci. Treće je ono što je indirektno pomenuo i Aleksandar Vučić, a to je da postoji određeno nezadovoljstvo vlašću iako na osnovu brojki ne deluje tako. Niš je u tome najvidljiviji primer. Opozicija je pre svega odgovorna što to nije iskorišćeno, jer je često izlazila na izbore u besmislenim kolonama, u brojnim i još međusobno zavađenim kolonama. Četvrto, pokazuje se da su birači željni novih lica i da vole za takve da glasaju, makar dok ih ne izgustiraju, a onda traže opet nove - naglašava Vukadinović.

Rascepkano i zavađeno

Govoreći o Novom Sadu, naš sagovornik objašnjava zašto opozicija nije uspela, iako je ujedinjeno išla na izbore.

foto: Kurir televizija

- Mislim da je tu odlučio izostanak Nestorovića i preterana ujedinjenost. Koliko su negde bili previše rascepkani i zavađeni, toliko su u Novom Sadu izašli previše ujedinjeni, da ne kažem da je tu bilo baba i žaba. Nestorović u Beogradu jeste ostvario dobar rezultat, ali je to jednim delom i posledica bojkota, ali i činjenice da on više nije senzacija i čudo. Mislim da mu je prošao zenit i da će polako krenuti silaznom putanjom, jer nije politički poentirao, na ovaj ili onaj način, kada je za to bio trenutak. Savo je umereni pobednik ovih izbora. Sad je on nova zvezda na sceni oko koje će biti i najviše euforije i verovatno preteranih očekivanja. "Biram borbu" je nesumnjivo najveći gubitnik ovih izbora. S obzirom na skromnu izlaznost u Beogradu, bojkotaši nisu poraženi, a deo opozicije koji je izašao nije išao toliko na to da pobedi SNS, to su znali da ne mogu, nego da pobedi Đilasa i bojkotaše. To se nije dogodilo. Manojlović nije postao lider opozicije, ali jeste postao novi politički faktor na koji će se morati računati. Opoziciona stvar u celini u Beogradu je poražena. To je posledica više faktora koji se ne mogu svesti samo na bojkot. Jer, nisu svi bojkotaši simpatizeri tri stranke koje su bojkotovale iz svojih razloga, ali su neki njihovi simpatizeri izašli i glasali. A to je sve zbog opšte konfuzije i odrađeno je sve skupa loše, što je vlast naravno iskoristila - ocenio je Vukadinović.

Ivo Čolović "Biramo Beograd" najveća žrtva bojkota foto: Kurir televizija Ivo Čolović iz Cesida kaže da je SNS u Beogradu ostvario rezultat koji je bio očekivan, možda čak i za nijansu bolji od onog što je bilo predviđeno u istraživanjima. On je rekao da manja izlaznost odgovara jačim političkim partijama, onima koji mogu da izvedu svoje birače na biračka mesta. - I čini mi se da se to i ovoga puta pokazalo. Videli smo da, iako nisu uspeli da izvuku sve ono što su izvukli u Beogradu u decembru 2023, da su ipak ostvarili bolji rezultat upravo zahvaljujući tome što su oni ti koji su uspeli da izvedu više svojih ljudi na biračka mesta. Pričamo o koaliciji oko SNS - izjavio je Čolović za RTS, uz ocenu da je "Biramo Beograd" verovatno najveća žrtva bojkota.

foto: Kurir

Kurir.rs