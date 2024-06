"BEZ PREDSEDNIKA OVAKVO UJEDINJENJE NE BI BILO MOGUĆE" Stručnjaci bez dileme: Građani žele stabilnu vlast zbog VAŽNIH projekata

U opštinama i gradovima širom Srbije održani su izbori za lokalnu vlast. Pored izbora za odbornike Skupštine grada Beograda, izbori su održani u još 14 gradova i 74 opštine i gradske opštine. Prema procenama CESID-a i IPSOS-a, listi oko SNS-a pripalo je najviše glasova u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, kao i u većini ostalih opština.

Vladajuća Srpska napredna stranka proglasila je pobedu u velikoj većini opština i gradova u kojima se glasalo na lokalnim izborima u Srbiji, dok opozicija tvrdi da može da formira vlast u Nišu. Zajedno sa Ruskom strankom lista Aleksandra Vučića može da formira vlast u Nišu, saopšteno je sinoć na konferenciji za novinare u sedištu Srpske napredne stranke u ovom gradu.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali rezultate i atmosferu jučerašnjih izbora bili su Stefan Krkobabić narodni poslanik i predsednik poslaničke grupe PUPS, Perko Matović politicki analitičar i Ibro Ibrahimović politicki analitičar

Krkobabić je odgonetnuo da li je ovo trijumf SNS u punom sjaju, s obzirom da izlaznost njie bila na najvišem nivou:

- Ovo je svakako trijumf liste Aleksandra Vučića, matematika je pokazala da ovaj širok narodni pokret ima nedvosmislenu podršku građana. Ono što je presudilo kod građana Srbije je ta odgovornost, oni ne žele da izlaze na uzaludne izbore na nekim mestima kao što smo bili naterani u Beogradu, već hoće stabilnu vlast u naredne četiri godine, kako bi se obistinili svi oni veliki projekti. Pre svega, tu mislim na EXPO koji je pred nama 2027. godine. Izlaznost je bila sasvim pristojna za jednu zemlju u Evropi. Moramo da čestitamo, pre svega predsedniku Republike koji je nosio ceo ovaj tim, mislim da bez njega ovakvo ujedinjenje ne bi bilo moguće.

Matković se osvrnuo na grad Beograd, te je uporedio jučerašnje izbore sa onima koji su bili u decembru:

- To je bila potpuna nesmotrenost opozicije, oni su pokvareno postupili. Dakle, oni su izašli na izbore u decembru, a onda je posle toga bila hajka protiv Srba, da se preko uprava spolja nadmentnu izborni procesi, pa je vlast prihvatila pojedine uslove, a onda je deo opozicije odlučio da ne izađe jer su uslovi gori u decembru, a to su upravo bili njihovi zahtevi. To je apsolutno nelogično za svesnu osobu, koja politički razmišlja i motivisana je da izađe na izbore. Nakon decembarskih izbora, oni su se poneli katastrofalno, čak sam i tada rekao, da ukoliko izbori budu ponovljeni, da će rezultati biti upravo kakvi su i bili sada.

Ibrahimović se osvrnuo na bojkot opozicije, kao i to šta su postigli njima:

- Glavni uzrok je bezidejnost, vi na strani opozicije nemate platformu, planove za Beograd, nismo čuli niti od jednog opozicionog lidera kakav je njihov pogled na Beograd, osim toga što im ništa ne odgovara. Naravno da izbore u Beogradu ne možete odvojiti od geopolitike i maj mesec jeste bila šansa opoziciji da pokažu da imaju minimum kocenzusa oko najvažnijih nacionalnih pitanja. Nemojmo zaboraviti da smo se u maju najviše bavili nacionalnim interesima, praktično je opozicija sve vreme imala anti kampanju protiv Srbije i politike koju vodi. To je meni, kao čoveku i učesniku, smetalo. Kako je moguće da o najvažnijim pitanjima naše spoljne politike ne čujemo izjašnjavanje opozicionih lidera.

