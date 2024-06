"POBEDA NE SME DA NAS ULENJI, VREME JE DA SPROVEDEMO ONO ŠTO SMO KANDIDOVALI!" Terzić: Opozicija frustrirana zbog infrastrukture

Lokalni izbori, koji su održani u 89 gradova i opština u Srbiji, bili su dobro sprovedeni i biračima su ponuđene različite političke alternative, pokazuje izveštaj Međunarodne misije za posmatranje izbora.

Lamberto Zanijere šef Misije za posmatranje izbora ODIHR-a kazao je da je Izborni dan protekao uglavnom glatko, ali su negativno uticali brojni proceduralni problemi, tvrdnje o pritisku i kupovini glasova, i izolovani slučajevi nasilja.

Kandidati su mogli slobodno da vode kampanju, ali je dominacija vladajuće partije i podele unutar opozicije smanjila konkurentnost izbora.

O izborima, izbornim rezultatima kao i o postizbornim dešavanjima u jutatnjem programu Kurir televizije govorili su Miloš Terzić, član predsedništva SNS Vladimir Gajić, advokat i predsednik Narodne stranke i Zoran Milosavljević, politikolog.

02:43 POBEDA NE SME DA NAS ULENJI, VREME JE DA SPROVEDEMO ONO ŠTO SMO KANDIDOVALI! Terzić: opozija frustrirana jer nema infrastrukturu

- Ostvarili smo čistu i ubedljivu pobedu, ali to ne sme da nas ulenji nikako. Nema više mesta za euforiju. Slavili smo to veče, a sada je vreme da radimo i sprovedemo ono što smo kandidovali. Naša platforma su bili naši rezutati i sve ono što smo ostvarili ove decenije na polju ekonomije, politike i razvoja zemlje. Građani su nam zbog toga dali podršku. - rekao je Terzić i dodao:

- Sada moramo da usmerimo svu našu energiju na realizaciju onih deset tačaka koje smo predstavili za razvoj i napredak Srbije. Važno je da Beograd i Srbija nastave da napreduju, a što se izbora tiče sve je prošlo veoma glatko, osim nasilja od strane jedog dela opozicije koji je isfrustriran što nema dobru stranačku infrastrukturu.

Milosavljević je ocenio da su građani dali podršku vladajućoj stranci, ali da su lošiji rezultati u pojedinim opštinama ipak opomena za funkcionere na lokalu:

- Rezultati su pokazali da imamo 4 opštine koje su pokazae da kada date nekom šanse da se dokaže i da bude deo lokalne vlasti on to ne mora iskoristiti na najbolji način. Građanstvo je pokazalo da je zadovoljno sadašnjim vladanjem. Zašto su rezultati manji u određenim opštinama? Treba reći da finkcioneri na lokalu nisu tu da užuvaju u ličnoj vlasti već su tu za građane. Ne mogu organi republike da se bave lolalom. Što se tiče rezultat na gradskim izborima, lokal je itekako ogledalo za republiku. Ovo je jedna vrsta sagledavanja realnih rezultata političkih snaga u Srbiji.

Gajić je izjavio da nije zadovoljan rezultatom Narodne stranke:

- Što se tiče Narodne sktranke naš rezultat u Beogradu je veoma loš. Dobili smo četiri puta manje glasova nego prošle godine. U četiri do pet opština smo prošli cenzus. U Srbiji smo prošli zantno bolje nego u Beogradu - u Nišu, Čački, Požarevcu. To nam ostavlja prostor da stranačka organizacija može da nastavi da funkcioniše. U Beogradu je došlo do polarizacije briačkog tela. Tu radi taj duopol i teško da neko treći tu može da prođe. Savo Manojlović je ostvartio dosta solidan rezultat i oni postaju nova politička činjenica. Videćemo šta će biti u budućnosti.

