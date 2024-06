NEZRELO I NEODGOVORNO Manojlović poziva opoziciju na GRAĐANSKU NEPOSLUŠNOST! Stanković: Izađu na izbore, pa onda BEŽE od rezultata

Savo Manojlović iz pokreta Kreni-promeni pozvao opoziciju da vrati mandate i izađe iz Skupštine grada Beograda, Niša, Opštine Novi Beograd, kao i iz republičkog parlamenta zbog, kako je rekao, izbornih mahinacija(?!)

Sagovornik Kurira ocenjuje da je to nezreo i pogrešan politički potez koji pritom ni ne bi imao podršku građanstva.

Naime, Manojlović je dao rok opoziciji od 24 sata, odnosno do sutra u 10 časova da donese odluku a u slučaju da se opozicija složi oko ovog pitanja, najavio je veliku građansku neposlušnost od subote.

- Zbog očigledne manipulacije glasovima i izmenama biračkih zapisnika u Nišu i na Opštini Novi Beograd, izlazimo sa zahtevom da sve opozicione stranke iz ovih gradova, kao i iz republičkog parlamenta, napuste parlament ukoliko se nastavi sa prekrajanjem izborne volje na ovaj način - pozvao je Manojlović.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Kurir ističe da je Manojlović, kako kaže, električarskim rečnikom, malo prespojio neke stvari u politici.

- Ne vidim zašto bi on pozivao stranke koje su izašle na parlamentarne izbore i dobile poslaničke mandate, da izađu iz Republičke skupštine kada one imaju svoje mesto u njoj, kao i šta je razlog za izlazak... On se ponaša politički nezrelo, kao i drugi predstavnici opozicionih stranaka. Naime, prvo izađu na izbore, prihvate uslove pod kojima se oni održavaju, pa onda beže od rezultata. Ako ste prihvatili uslkove i izašli, onda treba prihvatiti i rezultate, a pritom Manojlović uopšte nije ostvario loš rezultat - kaže Stanković.

On dodaje da je Manojlović političar koji je pokazao određeni talenat da pridobije neke glasače, dok sada ima nestrpljive, nesmotrene i pogrešne reakcije.

- To može samo da stvori sukobe, a ne verujem da ima odziv u građanstvu, mislim da nema raspoloženja za radikalne proteste. Takođe, delotvornost neposlušnosti i protesta bila je efektna u ono vreme kada je iza toga stajao neki politički kapital, neke pobede, kao devedesetih i 2000-ih, a sada takvih pobeda nema. Ovo liči na pucanj u prazno i pozivanje na dramatizaciju političke atmosfere - konstatovao je Stanković.

Da podsetimo, ODIHR je u izveštaju koji je juče objavio naveo da su izbori 2. juna bili dobro organizovani.

