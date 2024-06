MINISTAR VESIĆ: Počela obuka za rad na brzoj pruzi između Novog Sada i Subotice

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da je počela obuka zaposlenih u preduzeću “Infrastruktura železnice Srbije” za rad na brzoj pruzi između Novog Sada i Subotice koja će, kako je rekao, biti puštena u saobraćaj do kraja ove godine.

- Obuka je počela za 120 zaposlenih. To su otpravnici vozova i drugi koji su zaposleni u nadzornoj službi i oni se sada obučavaju za rad na brzoj pruzi. Mašinovođe su već počele obuku tako da ćemo biti potpuno spremni da do kraja ove godine počnemo sa saobraćajem na brzoj pruzi između Novog Sada i Subotice - rekao je Vesić.

On je, gostujući na RTS-u, rekao da je odluka da se počne sa obukom radnika “Infrastruktura železnice Srbije” doneta krajem maja i da je ta odluka u skladu sa planom početka rada brze pruge od Novog Sada do Subotice.

Naveo je da će izgradnja same pruge biti završena do kraja jula, a da će već u avgustu početi sertifikacija pruge za sve standarde Evropske unije.

- Potom će nemačka kompanija ‘Dojče ban’ u septembru vršiti tehnički prijem pruge kako bismo od oktobra počeli sa probama brzog saobraćaja da bi krajem novembra ili početkom decembra brza pruga bila spremna da njome krene saobraćaj - rekao je Vesić.

Kako je dodao, kada pruga bude puštena u saobraćaj, između pet sati ujutru i 22 sata uveče imaćemo polaske između Beograda i Subotice.

Vesić je naveo da će postojati dve vrste polazaka i dodao da će u parnim satima saobraćati brzi voz koji će stajati na Novom Beogradu, u Novom Sadu, na novoj stanici u Vrbasu, Bačkoj Topoli i Subotici, dok će u naparnim satima saobraćati Inter Regio voz koji će stajati na Novom Beogradu, u Novoj Pazovi, Staroj Pazovi, Inđiji, Novom Sadu, Zmajevu, Vrbasu, Lovćencu, Malom Iđošu, Bačkoj Topoli, Žedniku i Subotici.

Vesić je rekao da je u prve dve godine na brzoj pruzi između Beograda i Novog Sada bilo oko 7,5 miliona putnika odnosno 9.500 putnika dnevno, a da se očekuje da će, kada vozovi krenu da saobraćaju između Beograda i Subotice, taj broj porasti na 11.000 do 12.000 putnika na dnevnom.

Istakao je da će se od Beograda do Subotice stizati za 80 minuta, od Beograda do Vrbasa za 53 minuta, a do Bačke Topole za 64 minuta.

To će, dodao je, potpuno promeniti život ljudi iz gradova i opština koji se nalaze na trasi ove brze pruge jer će moći da žive u jednom, a rade u drugom mestu, brže će se putovati, biće smanjen saobraćaj na autoputu između Subotice i Beograda jer će se koristiti pruga koja je komforniji način saobraćaja.

Između ostalog, Vesić je pomenuo donošenje novog Zakona o železničkom saobraćaju kojim će, kako je rekao, biti predviđeno da se za sve pruge kojima se vozi brzinom preko 120 kilometara na sat uvedu zaštitne ograde kako bi se dodatno doprinelo zaštiti građana na prugama.

Kurir.rs/RTS/Prenosi: A.Ć.

Bonus video:

05:41 MINISTAR GORAN VESIĆ ZA KURIR TELEVIZIJU: Kupujemo devet kineskih kompozicija vozova