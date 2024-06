ŠAPIĆ O BEOGRADSKIM IZBORIMA: Osim na 3 opštine, naša lista ima samostalno dovoljan broj mandata za formiranje većine

Potpredsednik SNS i kandidat za gradonačelnika Beograda Aleksandar Šapić govori o izbornim rezultatima na proteklim beogradskim i lokalnim izborima.

Na pitanje da li će on biti gradonačelnik on je rekao "a ko drugi, mi smo pobedili".

"Osim na tri opštine, Vračar, Stari grad i Savski venac naša lista ima samostalno dovoljan broj mandata za formiranje većine, a da li ćemo ulaziti u koalicije time će se baviti lokalni odbori tj. samo potencijalne opštinske uprave. Na ove tri će morati da se prave koalicije. Na Vračaru je ušlo 6 stranaka. Na Savskom vencu još tri preko, a na Starom Gradu još 3-4 stranke. Ipak, očekujemo da ćemo na svih 17 gradskih opština imati priliku da vodimo opštine".

"Ovo je jedna velika koalicija, velika stranka koja stoji iza svega ovoga. S druge strane, svako ko želi u Beogradu da sa nama zajednički učini nešto dobro, da ujedinimo snage na temu lokalne politike, a nemamo suštinske razlike na nacionalne teme, uvek je dobrodošao. Na mnogim opštinama nema potrebe za koalicione dogovore, ali će ih biti. Ja očekujem da na sve tri opštine SNS stranka preuzme ulogu vođenja".

On je istakao da je kao predsednik opštine Novi Beograd imao dosta zamerki na gradsku vlast, i da je tada govorio, da ukoliko dobije priliku da bude na čelu Beograda, nikada neće dozvoliti da građani te opštine trpe.

foto: Printscreen/RTS

"Ukoliko dođe do toga da neko iz opozicije vodi neku od tih opština, ja kažem, biću sam gradonačelnik svih Beograđana, i samo će od te uprave da zavisi da li ćemo imati nekih problema. Ovde se postavlja pitanje stava opozicije, da li žele da bude sve u redu. Ja verujem i nadam se da će ono koji budu u gradskom parlamentu nama pomognu, a time i sebi sutra, jer ukoliko uspeju da kroz našu vlast provuku neke predloge koji su za dobrobit Beograđana, Beograđani će znati to da cene. Ako ste uvek protiv svega, pitanje je zašto ste tu, da li samo da bi kontrirali".

"Ja sam najtolerantniji i najdemokratskiji političar na ovim prostorima".

"Ja sam bio tamo na konferenciji za medije sat i po povodom sklanjanja splavova. Moje konferencije su kao nijedne druge, može svako da dođe. Sve ima snimljeno kako su me prekidali, vređali, zaletali se na mene... Kada sam završio obraćanje medijima, preko 30 minuta su mi postavljali pitanja, snimali, prekidali... Kada sam ja krenuo, oni su me opkolili i jedan me uhvatio za rame. Rekao sam mu da nije dobro da imamo fizički kontakt. Kasnije sam saznao da je kamerman N1 televizije. Krenuo sam na jednu stranu, on se pomerio, krenuo na drugu, on mi nije dao... Da ne bi došlo do fizičkog kontakta, razbio sam mu telefon".

"To što ja dozvoljavam, to nikad niko nije dozvoljavao".