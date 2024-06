UŽIVO VUČIĆ: Računali su da za Rezoluciju o Srebrenici glasa 120 zemalja, ali su nas POTCENILI! Nisu razumeli kakav ugled imamo

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje u Dnevniku 2 na prvom programu RTS.

foto: Printskrin RTS

Vučić se na početku zahvalio građanima na neverovatnoj izlaznosti na lokalne izbore.

- Zahvaljujem se građanima. Kada sam izgubio za gradonačelnika Beograda izlaznost je bila manja za 200 hiljada, juče je izašlo 735 ljudi na lokalne izbore. Ogromna je razlika, gotovo je neverovatna pobeda liste Srbija sutra. Ti rezultati se nikada nisu dogodili u istoriji Srbije. Hvala građanima za tu podršku. Ja mislim sve suprotno od onoga što su mnogi rekli. Beograd je dugo bio pod privremenim merama i dobro bi bilo da Beograd krene u formiranje vlasti. Ali u Novom Sadu neka razmisle, ne moraju da žure. Novi Sad nastavi sa izuzetnim razvojem. Tri mosta se tamo grade, mnogo auto-puteva, mnogo novih fabrika, mnogo svega. Da se vidi kako i na koji način da se obezbedi dalji, ubrzan prosperitet Novog Sada. Svi protivkandidati su ubedljivo poraženi.

Predsednik je istakao da svi akteri u Nišu treba da sačekaju i ako je potrebno sto puta da se prebroje glasovi.

- Što se Niša tiče. Ja sam tu potpuno protiv onoga što su uradili i jedni i drugi. Zamolio sam ono veče da bi bilo dobro da svi sačekaju u Nišu. Znao sam da imamo većinu, jer smo mi prebrojali biračka mesta i sabrali glasove. To što niste u tom trenutku prebrojali sva mesta. Tek možete kad izbrojite sve. Mi smo brojali sve, imali smo prvo kompletan uzorak. Saglasan sam sa čovekom iz CeSID-a, da treba svima dozvoliti uvid. Tražili su i dobili, i ni za jedan glas nije bilo drugačije. Naravno da nepravilnosti nema, kad nemate drugu argumentaciju onda morate da vičete. Oni su to već uradili i na Vračaru i u Nišu. Tražili su tih devet mesta, se prebroje. Ni za jedan glas nije bilo drugačije. Obično je moguće za jedan glas na ovu ili na onu stranu. I obično vam našu štetu, da vam to odmah kažem. Tako da, već su to uradili. Naravno da nepravilnosti nema. Svima je to njima jasno. Nego, kad nemate nikakvu argumentaciju, onda morate da učete, bučete, vičete.

foto: Printskrin RTS

- Ja sam predložio našim ljudima, sedite ljudi, ne žurite. Sedite, razgovarajte sa njima. Sedite, razgovarajte o svemu. Prebrojite glasove sto puta, šta god hoćete. Ako idemo na nove izbore, mi ćemo pobediti mnogo ubedljivije. Ma nije problem. Nemojte više ljude da teramo. Ljudi su izlazali sto puta. Ali ako nema većine, možemo i na to. Dakle, suština je u sledećem. Sedite, razgovarajte, vidite gde treba Niš da ide. Od pet opština gradskih u Nišu, to su vam Crveni krst, Pantelej, Niška banja, Palilula, u sve četiri ubedljiva pobeda SNS-a. O tome mi znamo stalo da se dočepaju fotelja. Nemojte da budete isti. Sačekajte ljudi, ponudite ruku, razgovarajte, vidite šta ti ljudi traže. Vidite šta su projekti i planovi. Narod nas ne voli i nije glasao za nas. To je jedini način da se pobedi. Ok, ako je to jedini način, to onda veoma loše govori o našim političkim protivnicima. Ja bih im savetovao nešto drugo, da malo više slušaju i da malo više razumeju potrebe svoga naroda, jer to nikada nisu činili. Da se ja vratim na ova, dakle. Ja pozivam ljude u Nišu. Ja pozivam ljude iz stranke koje pripadam. Da razumeju da im govorim kao predsednik i kao jedan od osnivača te partije i kao neko ko je i na ovim izborima bar malo doprineo njihovom uspehu, rekao bih istorijskom, možda najvećem i neočekivanom. Posle 12 godina, da ovakvu većinu dobijete ovoliko ubedljivu, jer vi ni u Čačku niste imali, nego tri grupe građana su dobile opet po 14, 12, 9, 7 i tako dalje procenata. I tu smo dobili preko 50% glasova. Dakle, jedna stranka mora da bude svuda i ona mora svuda da se bori, što nije lako, ali ta stranka mora da čuje šta ljudi kažu. I zato je moje obraćanje pre svega ljudima iz SNS-a. Zaustavite se ljudi i ne žurite. Vaš je posao da razmišljate o fabrikama, kako će da prođe otvaranje, odnosno kamen temeljac Ariston, kako će da prođe otvaranje Palfingera, kako ćemo da dovedemo nove investitore u Nišu, kako ćemo nove puteve i pruge, kad ćemo da krenemo sa obilaznicom, uskoro moramo. To je naš posao. Morate da razmišljate o porukama koje vam ljudi šalju. Te kada to budete razumeli, onda ćete da budete ozbiljni i u politici i tada će narod moći da vam veruje.

- Ono za šta su ljudi glasali. Suština je u tome da vidimo šta ćemo da radimo. Da mnogo više brinemo o ljudima, da obezbedimo bezbednost naše zemlje, energetsku stabilnost pred zimu. Cene gasa i struje skaču. Moramo da razgovaramo i povećamo rezerve, da vidimo i sa Rusima i sa Azerbejdžanom. Moraćemo da otkupimo oko 150 tona merkantilne pšenice. To je dobro za seljake, ali to radimo da bismo očuvali cenu hleba. Gas je već otišao na 420, sa 300. Mi u ovom trenutku imamo 544 milona kubnih metara gasa. Nisam zadovoljan, moraćemo da povećamo. Moramo dalje da povećavamo rezerve zlata. Mi u ovom trenutku imamo četiri milijarde na računu. Sada će svi da se malo smire pre evropskih izbora 9. Onda će se razočarati neki, nervoza će biti veća, onda se približavaju američki izbori. Svi će pokušavati da izbegnu pobedu Trampa. Tako da nas to sve vodi u jednu katastrofu, i zato sve ove mere preduzimamo. Pevaćavamo rezerve - benzin, dizel, sve što je potrebno. Sve ću projetke ja da obilazim tokom leta.

foto: Printskrin RTS

Naveo je da su predlozi dela opozicije o neplaćanju poreza, kao vidu građanske neposlušnosti, odraz nemoći.

- To su dečje igre, a ono za šta su ljudi glasali, a što je suštinski važno je da u narednom periodu mnogo više brinemo o ljudima i presaberemo svoje snage, te pogledamo šta možemo da uradimo kako bi zaštitili bezbednost naše zemlje i energetsku efikasnost.

- Nas očekuju velike stvari. U narednih mesec dana očekujem da se vidim i sa Makronom i sa Sisijem. U toku je organizacija Velikog srpskog sabora. Biće to velika manifestacija, mislimo da će doći oko 10.000 ljudi iz Republike Srpske.

Danas sam saznao da su oni koji su vodili kampanju za Rezolucije, računali su na 115 glasova, objektivnih 120 "ZA". I pred tim su išli pred velike zemlje, posebno islamske. Naravno to se nije dogodilo, potcenili su Srbiju i nisu razumeli ugled Srbije.