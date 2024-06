"NAPASTI LJUDE U KOL CENTRU JE KAO DA NAPADNETE KASIRKU ZBOG CENA" Stručnjaci bez dileme: Ideja je ono što opoziciji fali!

Savo Manojlović iz pokreta Kreni-promeni je pozvao opoziciju da vrati mandate i izađe iz Skupštine grada Beograda, Niša, Opštine Novi Beograd, kao i iz republičkog parlamenta zbog, kako je naveo, manipulacije glasovima i izmenama biračkih zapisnika u Nišu i na Opštini Novi Beograd.

Manojlović je dao rok opoziciji od 24 sata, odnosno do sutra u 10 časova da donese odluku, a u slučaju da se opozicija složi oko ovog pitanja, najavio je građansku neposlušnost od subote.

Sa druge strane u izveštaju koji je predstavio šef Misije OEBS Lamberto Zanijer lokalni izbori 2. juna su bili dobro organizovani, nudeći biračima širok spektar političkih alternative. Kandidati su mogli slobodno da vode kampanju, ali je dominacija vladajuće partije i fragmentacija opozicije smanjila konkurentnost izbora.

Gosti Usijanja koji su diskutovali o ovoj temi bili su Dejan Vuk Stanković politički analiticar, Aleksandar Jerković predsednik pokreta "Nema nazad - Iza je Srbija" i Zoran Milisavljević politikolog.

Stanković je rekao da bi ljudi reagovali i pre poziva ukoliko bi zaista bilo nepravilnost u glasovima:

- Raspoloženje u Srbiji nije takvo da ovaj poziv Save Manojlovića može da naiđe na veliki odjek. To što se njemu priviđa peti oktobar ili demonstracije iz devedesetih godina, to je samo njegovo priviđanje, ali danas ljudi tako masnovno neće izaći na ulice. Kada se dogode "krađe" onda ljudi reaguju odmah, dakle 1996. godine reakcija građana na pokradenu izbornu volju je bila neposredna, desila se u manje od 24 sata od zatvaranja biračkih mesta. To se sada nije desilo. Ovo je pokušaj da se naše slike iz istorije pretoče u stvarnost. Opozicija hoće sve sada i odmah, a to tako u politici ne ide. Oni zbog svoje dezorijentacije proizvode višak dramatizacije i političke tenzije.

Milosavljević je osudio poteze opozicije, smatrajući da bi trebalo da budu zadovoljni postignutim rezultatom:

- Rezultati su takvi kakvi jesu, pozivanje u ovom trenutku na ultimatum od nekoga ko bi trebalo da je rezultatima zadovoljan s obzirom na njegovo političko iskustvo, nije okej. Manojlović bi trebalo da bude zadovoljan, a ovo što je dao ultimatum će prepoloviti i tih 17 odsto što je dobio. Ovo je veoma opasno jer to nije u interesu birača od kojih ima poverenje, ali ni države. Kada imate nekoga ko daje takav ton, zapitate se sa kime se on to konsultovao. Među njima nema sloge. Suština je, ako je sve bilo transparetno, a bilo je, na osnovu čega se poziva bojkot i daje ultimatum. To nam nije potrebno. Svuda su bili posmatrači, sve je urađeno po zakonu.

Jerković se osvrnuo na napad na kol centar:

- Konkretna ideja je ono što manjka opoziciji. Dakle, ja nisam čuo ni jednu njihovu inovaciju. Oni traže potpise tako što kažu "hoćete da nas podržite da budemo vlasti". Oni ne kažu, "šta mislite o našem rešenju?" Tako da, oni verovatno nisu ni imali skupljene potpise. Oni verovatno nisu imali koga da pozovu iz kol centra, jer ljudi daju kontakt onima koji nose nekakve ideje, nose nekakve inicijative. Ako nemate ideju, ako nemate inicijativu, zbog čega bi građani dali vama potpis podrške? Ti ljudi iz kol centra su oni koji podržavaju neku politiku, ali ne donose nikakve odluke. Napadati aktiviste neke stranke identično je kao da uđete u prodavnicu i napadate onu ženu za kasom jer je neka cena ovakva ili onakva. Jednostavno, ta žena nije neko ko određuje visinu cene. Tako da kažem, oni su potpuno negde preusmerili svoj fokus i napade na ljude prema kojima je apsolutno besmisleno to raditi.

