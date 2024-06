"PREDLOG MANOJLOVIĆA JE BESMISLEN, TO JE BEŽANJE OD POLITIKE" Vuletić: On bi i dalje da se bavi aktivizmom umesto politikom

I nakon beogradskih i lokalnih izbora, održanih u nedelju 2. juna, deo opozicije nastavio je sa sličnim scenariom kao u decembru: poziva se na građansku neposlušnost i vraćanje mandata. Taj poziv uputio je Savo Manojlović iz Pokreta „Kreni-promeni“.

Ovaj poziv komentarisali su u jutarnjem programu Kurir televizije Nebojša Obrknežev, Ruska stranka, Dejan Bulatović, narodni poslanik i Zoran Vuletić, Građanski demokratski forum.

Vuletić smatra da je poziv Save Manojlovića na građansku neposlušnost besmislen:

- To je nastavak bežanja pd poitike. To je besmislen predlog. S druge strane on je ostvario izvanredan rezultat, posebno u Beogradu. Umesto da preuzme odgovornost i počne da se bavi političkim inicijativama, on bi više da bavi aktivizmom koji ga je negde i izbacio u neki prvi plan pa je mogao da napravi taj rezultat. Vidim da taj njegov predlog nije naišao na neki odziv u ostatku opozicije.

Obrknežev procenjuje da bi rezultat Manojlovića bio znatno lošiji da nije izbegao da se izjasni o pitanjima Kosova i Metohije i Srebrenice:

- Što se tiče tvrdnji Save Manojlovića o tome da je Ruska stranka fantomska stranka, ne znam kako je to zaključio jer ja evo već godinama dolazim kod vas u emisiju, tako da ne znam o kakvim fantomima priča. Bolje bi mu bilo da gleda Kurir možda bi bio pametniji. Da se stvarno bavio temama Kosova i Metohije i Srebrenice pitanje je stvarno koliko bi on dobio procenata. On se predstavlja kao neki ozbiljan lider, a ttu od lidera nema ništa. Rekao je u Nišu da Srbi imaju veze sa Rusima koliko Rusi imaju veze sa Kenijcima.

Bulatović je rekao da se vlast ne bavi opozicijom i sukobima unutar nje, jer za to nema vremena:

- Vlast se ne bavi opozicijom. Vlast se bavi politikom za naredne četiri godine. U narednom periodu ćemo se baviti tim. Baš nas briga šta će da radi Savo Manojlović. Mi da ulazimo u svađe opozicije nećem . Zaključili smo da je ova opozicija je štetna. Tražili su sankcije protiv Aleksandra Vučića. Ja mislim da je to poziv na sankcije protiv Srbije i to je klasična veleizdaja. Mi ni o kakvim izborima više ne razmišljamo. Dajte da razmišljamo o ekonomiji i politici.

