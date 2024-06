ŠTETE KOJE SU NAPRAVLJENE SU VRLO OZBILJNE: Zdravko Ponoš uputio kritike dojučerašnjim saborcima iz opozicije: TO JE SKANDALOZNO!

Zdravko Ponoš, predsednik stranke Srbija centar, uputio je kritike na račun opozicije i poručio da su neke štete koje su napravlili vrlo ozbiljne.

- Šteta je to kad se donese zakon koji predloži taj deo opozicije, bude izglasan uz podršku vlasti, a onda kasnije deo te opozicije koji izlazi na te izbore pokaže manjak kapaciteta i pravnog znanja i sposobnosti da se ponaša u skladu, ne samo sa tim zakonom nego i sa onim koji su o-ho-ho stariji i primenjuju se godinama unazad, uključujući i taj rodni odnos, i onda to traži da se interpretira na kreativan način. To je skandalozno. I onda im režim izađe u susret i pusti da to tako prođe. I kako ćemo sutra, mi oni, bilo ko iz opozicije da da neku primedbu režimu i kaže vi ne poštujete zakon, kada je taj režim umoljen da im pogleda kroz prste - istakao je on i dodao da je to bilo štetno i nije dalo neku veliku korist.

Kurir.rs

