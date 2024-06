POSTIZBORNI SUKOBI U TABORU OPOZICIJE: Svađe su krenule odmah po zatvaranju biračkih mesta: ĆUTA PROMENIO PLOČU ZA 24 SATA

Predstavnici jednog dela opozicije u Srbiji nastavili su sa raspravama i nakon izbora, koji su održani 2. juna, a prepucavanja u ovom taboru počela su odmah nakon zatvaranja biračkih mesta, a traju i dalje...

Tako je Radomir Lazović iz Zeleno - levog fronta, tokom obraćanja iz izbornog štaba liste "Biram borbu", otvoreno optužio dojučerašnje kolege iz koalicije "Srbija protiv nasilja" navodeći da su vodili kampanju protiv njih koji su izašli na beogradske izbore.

Klipovi u točkovima

- Bojkot nije naišao na veliku podršku građana, ali je uticao na izborni rezultat, jer bi izlaznost od 58 odsto značila pobedu na beogradskim izborima. Sem toga, bojkot je izazvao ogromnu konfuziju među biračima. Imali smo dva protivnika SNS i dojučerašnje koalicione kolege koji su nam gurali klipove u točkove, koji su bili bolni, teški i tužni - poručio je Lazović.

Iako nije imenovao nikoga, ovim je, ipak, uperio prst u predstavnike Stranke slobode i pravde, Dragana Đilasa i Mariniku Tepić, koji su zagovarali bojkot beogradskih izbora.

Objasni svojim biračima

foto: Zorana Jevtić

Na odgovor nije dugo čekao, jer se odmah sutradan oglasio Dragan Đilas, predsednik SSP-a, koji je izjavio da se ne oseća odgovornim za rezultat opozicije na lokalnim izborima u Beogradu već da je odgovornost na onima koji su, po njegovim rečima, prihvatili da pod postojećim uslovima izađu na izbore.

- Neki ljudi su odlučili da izađu na izbore i vidimo rezultat u Beogradu. Oni neka objasne svoj rezultat svojim biračima i organizacijama - rekao je Đilas koji je odbacio ocene dela opozicije koja je izašla na lokalne izbore da je "kampanjom bojkota" uticao na rezultat glasanja u Beogradu.

U ponedeljak "mirotvorac"

foto: Nemanja Nikolić, Beta/Milan Ilić, Beta/Milan Obradović

Tenzije je pokušao da smiri lider pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta koji je pozvao lidere opozicije da prestanu sa međusobnim optužbama, uz ocenu da građani Srbije od međusobnih prepirki - "nemaju ništa".

- Ovo čemu sada prisustvujemo je bacanje krivice od strane opozicije jednih na druge. Pozivam sve ljude iz opozicije da prekinu da se optužuju. Tu mislim i na Radomira Lazovića, tu mislim i na Miloša Jovanovića, tu mislim i na sve koji zaista žele da ovu zemlju menjaju, ukoliko zaista žele da je menjaju - rekao je on.

U utorak ne trpi ultimatume

foto: Nemanja Nikolić, Beta/Peđa Vučković

Svađe su nastavljene i u utorak, te je i Ćuta, koji je u ponedeljak bio "mirotvorac", u utorak opleo po Savi Manjloviću.

Poslanik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta izjavio je da je Savo Manojlović iz pokreta Kreni-promeni pre poziva na građansku neposlušnost morao da obavi razgovor sa svim opozicionim strankama.

- Savo Manojlović je morao da prvo obavi razgovor sa kolegama iz opozicije, a ne da nam šalje poziv preko medija. Niko me nije pozvao, da me bilo šta pita. O tako krupnim stvarima mora da se prethodno obavi razgovor - rekao je on.

Ćuta je dodao da on nije najbolja adresa za davanje ultimatuma i rokova od 24 sata za izjašnjavanje.

Kurir.rs

Bonus video:

04:43 BOJKOT JESTE UTICAO NA ISHOD IZBORA, ALI NE PRESUDNO Analitičar CESID-a nema dilemu: Kreni promeni će nestati ako NE URADE OVO