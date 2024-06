MANOJLOVIĆ BI DA SE NAMETNE ZA LIDERA OPOZICIJE! Vladimir Vuletić upozorava da su potezi Kreni-promeni vrlo OPASAN VOLUNTARIZAM!

Savo Manojlović, kandidat za gradonačelnika Beograda ispred pokreta "Kreni-promeni", nikako ne uspeva da se pomiri sa zbirom dobijenih glasova koji ga nisu smestili na pozicije vlasti. Posle davanja ultimatuma ostatku opozicije i poziva na građansku neposlušnost, ovaj novi učesnik u političkoj utakmici pokušao je da ospori izborne rezultate u Beogradu i tražio je od Gradske izborne komisije novo brojanje glasova na uzorku od pet odsto biračkih mesta.

Predsednik GIK Zoran Lukić potvrdio je za Kurir da je iz "Kreni-promeni" u utorak veče stigao ovakav zahtev i da ga je GIK uvažio, iako Manojlovićeva organizacija nije priložila nikakvo obrazloženje.

foto: GIK

Sociolog Vladimir Vuletić upozorava za Kurir da su potezi Manojlovića još u izbornoj noći najavili da će on pribeći opasnom voluntarizmu, vođen ambicijom da postane novi lider opozicije.

- Postoje procedure i zakoni i na tome se ne smeju praviti kompromisi. Upozoravao sam i ranije da politički akteri ne mogu očekivati da se, usled nedostatka zajedničkog dogovora, tek tako menjaju zakoni, uređivačke politike javnih servisa i slične stvari. Manojlović je pokazao voluntarizam koji može biti vrlo opasan. On je već u izbornoj noći pozvao svoje aktiviste da ne potpišu zapisnike biračkih odbora. To je neshvatljiv poziv, jer ne može se nešto apriori proglasiti neregularnim. Zakon je definisao da se nepravilnost beleži tek kada je uočena, a ne ovako kako je to Manojlović zamislio - objašnjava Vuletić.

foto: Kurir Televizija

Vuletić je uveren u motive koji vode Sava Manojlovića na ovakve poteze.

- Radi se o pokušaju Manojlovića da se nametne kao najaktivniji lider opozicije posle izbora. On nesumnjivo želi da impresionira opoziciono biračko telo i da prigrabi za sebe mesto lidera opozicije. Sigurno je da želi i da pridobije uz sebe manje partije i tako osnaži svoj aktivizam. Često je taj aktivizam, kao što vidimo i sada, antisistemski. On bi imao smisla tek pošto se iscrpe sredstva koja pruža zakon i sistem - napominje Vuletić.

