"OPOZICIJA NE GLEDA KORAK DALJE, PA IM SE SVE SVODI NA PUKI PERFORMANS" Stručnjaci bez dileme: Mogu dosta toga da nauče iz poraza

U nedostatku argumenata, nasuprot činjeničnog stanja, deo opozicije pokušava na sve načine da izdejstvuje imaginarne dodatne glesove.

Savo Manojlović, kandidat za gradonačelnika Beograda ispred pokreta "Kreni-promeni", uputio je sasvim neuobičajen zahtev Gradskoj izbornoj komisiji (GIK) posle izbora, tražeći prebrojavanje nasumičnih pet odsto glasova iz džakova u kojima su sakupljeni glasački listići sa beogradskih izbora.

Zahtev za kontrolu zapisnika podnet je u utorak uveče, a GIK donela odluku da prihvati, sednica je počela u 17h.

Za kontrolu zapisnika o radu biračkih odbora Izborna komisija Gradske opštine Novi Beograd formirala je posebnu komisiju, koju čine tri člana Izborne komisije ispred Srpske napredne stranke, po jedan predstavnik „Kreni-promeni“, „Biramo Novi Beograd“ i „Dosta je bilo“, dok je sedmi član komisije predstavnik zaposlenih u Upravi GO Novi Beograd.

Gosti "Usijanja“ koji su komenarisali aktuelne izborne teme u zemlji bili su Vladan Glišić advokat, Marko Matić politički analitičar i Srba O. Filipović politički analitičar.

03:24 OPOZICIJA NE GLEDA KORAK DALJE, PA IM SE SVE SVODI NA PUK PERFORMANS Stručnjaci bez dileme: Mogu dosta toga da nauče iz poraza

Matić je obrazložio svoje tvrdnje oko Manojlovića i njegovog političkog nasumičnog delovanja:

- Izbori bi trebalo da budu kao igra Ne ljuti se čoveče, odnosno da ako izgubiš, to i prihvatiš, da čestitaš pobedniku i da naučiš nešto iz tog poraza. Problem sa našim opozicionarima je to što oni kreairaju svoju politiku od izbora do izbora, ne gledaju dalje, pa im se tako i programi svode na puke performanse. Sve što Manojlović pokušava deluje kao da se saživeo sa ulogom stečajnog upravnika opozicije. On je isplivao jer su građani poslali poruku da žele u opoziciji nova lica. Međutim, jako brzo troši taj, a slobodno možemo reći nezasluženi politički kapital. Smatram da je vreme da dođe do smene generacija. Smatram da je nezaslužen jer je on stekao taj kapital na priči protiv Rio Tinta na blokadi Gazele, a nikada od njega niste čuli šta je njegova politika, samo performans. Ne znamo šta je njegova genda u širem spektru.

Glišić se nadovezao na stav Matića, pa je rekao sledeće:

- Delimično se slažem sa gospodinom Matićem, mnogi su imali sličan rezultat, pa propuste šansu za nečim konkretnijim, da to ne bude samo jedan čovek i njegove pristalice. Takođe je neophodna i da imate organizaciju na terenu, da ne biste došli u ovakvu situaciju sa zapisnicima, gde vam vaši čuvari kutija potpišu zapisnike, a vi tražite da vidite šta je u tim džakovima. To govori da nemate dobro izgrađenu infrastrukturu ljudi koji su vam verni, upravo tu padaju ljudi koji dobiju ovu šansu.

Filipović je cigaretu iskoristio kao metaforu za mišljenje koje ima o situaciju opozicije na našoj političkoj sceni:

foto: Youtube/RTS Oko - Zvanični kanal

- Kvalitetniji duvan sporije gori, a ona krdža brzo, tako da se opozicija svela na lošu cigaretu, koja je došla do opuška. To je bio neko ko je trebao da zatvori vrata opoziciji kakvu danas imamo u Srbiji, ovo što imamo u opoziciji, sa idejama kojih nema kada su investicije u pitanju. Dakle, postoje razne lokalne teme na koje je opozicija mogla da se fokusira.

Kurir.rs

