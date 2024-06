"SAVO BI DA SE NAMETNE ZA LIDERA OPOZICIJE, A NEMA NI ISKUSTVA NI ORGANIZACIJU" Takvo ponašanje je tipično za političkog početnika

Lider pokreta "Kreni-promeni" Savo Manojlović uputio je zahtev Gradskoj izbornoj komisiji da se ponovo prebroji uzorak od pet odsto izbornog materijala.

Njegov prethodni zahtev, upućen opoziciji, da vrati mandate i izađe iz Skupštine Beograda, Niša, Opštine Novi Beograd, kao i iz republičkog parlamenta, nije naišao na podršku.

Da li je to znak da se opozicija i trajno podelila pokušala je da sazna urednica i voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji Snežana Petrović u razgovoru sa dr Aleksandrom Tomić, članicom Predsedništva SNS, dr Dejanom Žujovićem, predsednikom pokreta "Za sve moje ljude" i liste "Za zeleni Beograd" i Vladimirom Dobrosavljevićem, političkim analitičarom.

foto: Kurir televizija

- Savo Manojlović se može smatrati jednim od pobednika ovih izbora i zaista ima impresivan rezultat, ali ovo nekako doživljavam više kao pokazatelj viška entuzijazma. Kao kod nekog početnika, on jednostavno nema dovoljno iskustva iz praktične politike i sad ima osećaj da on treba da diktira teme ili da nameće narativ, kako bi trebalo da bude. Ono što je po meni može da bude veliki problem je što on ne razmišlja u drugom pravcu svog delovanja, a to je da posle ovakvog jednog rezultata radi na jačanju svoje organizacije, infrastrukture na terenu. Kad neko dobije 17-18% na virtualnoj kampanji, znači isključivo putem medija i društvenih mreža, plašim se da je takve ljude teško ubediti da sad treba pretočiti u terenski rad, što je 90% rada u politici, taj pešački posao - smatra Dobrosavljević.

foto: Kurir televizija

Drugi sagovornik voditeljke emisije slaže se sa prethodnikom, istakavši manjak terenskog rada kao osnovni problem.

- Većina ovih poteza koje povlači opozicija nakon proglašenja rezultata ovih izbora ide ka tome. I ja se apsolutno slažem sa kolegom i potpuno stojim iza ovih reči i mislim da je to osnovni problem ljudi u opoziciji, manjak terenskog rada i manjak organizacije na terenu i lokalnih odbora. Mislim da se dobar deo srpske opozicije ovde oslanja na medije previše i daje im previše značaja. A u suštini to može da napravi kontraefekat, da dosta nekadašnjih čitalaca i pratilaca tih portala i medija odustaje zbog, recimo, jednostranog pristupa. Iskreno ja moram da vam zahvalim i da čestitam jer evo kao što vidite ja sedim pored eksponenta SNS pored sebe. Mi se ne koljemo, mi se ne slažemo, mi normalno komuniciramo. Što znači da, apsolutno, u ovim prostorima delu opozicije nedostaje i kultura dijaloga. Apsolutno da, ali mislim da to u dobrom delu diktiraju mediji.

foto: Kurir televizija

Članica predsedništva SNS takođe je komentarisala svojevrsni ultimatum Manojlovića ostatku opozicije.

- Ako bih vas ja sad pitala ko je program Sava Manojlovića sa kojima on je izašao pred građane, mislim da mali broj građana koji gledaju ovu emisiju bi znali da odgovore na to pitanje. Zato što njemu je ostavljen prostor upravo zbog tih unutrašnjih svađa unutar opozicije, da građani koji su izašli, a ne glasaju za Srpsku naprednu stranku i koaliciju koja je izašla na ove izbore, jednostavno su prepoznali opciju da je jedan od njih Savo Manojlović, koji je kao mlad lik, do sada je izašao iz političke anonimnosti. I to je ono što je sad njegov pokušaj očito da bez organizacije pokuša da jednostavno ustroji celu opoziciju, nametne se kao novi lider opozicije i sad mi u stvari pričamo o nekome koje je sa 18% maltene postao pobednik na ovim izborima, što naravno ne stoji. Ovo pričam zbog toga što su građani poručili ovim izborima u stvari da žele jednu stabilnost, pre svega i zato su dali poverenje i Srpskoj naprednoj stranci i koalicionim partnerima, pre svega da bi i dalje branili srpske nacionalne interese kao što su se branili do sada i s druge strane da bi se održala ta ekonomska stabilnost i da bi se stvarili projekti na lokalu.

