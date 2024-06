KONTRAPRODUKTIVNI POTEZI! Miletić o odluci Sava Manojlovića: Uzaludan pokušaj destabilizacije

Politički analitičar Dejan Miletić komentarisao je za Kurir najavu Sava Manojlovića i pokreta "Kreni-promeni" o napuštanju parlamenta Beograda i skupštine opštine Novi Beograd.

- Evo potresli smo se svi, cela Srbija se trese... Svi se plaše šta će Savo uraditi... Ja sam sad to naravno satirično kazao... Mislim da su to kontraproduktivni potezi, da će urušiti ugled Sava Manojlovića, da Srbija nema vremena za gubljenje, da Beograd mora da krene napred. To da neće da participira u skupštini je njegov izbor, on je dobio glasova koliko je dobio. Ovo za pravo na obavezni broj mandata ako ne iskoristi, to pravo ide na druge. Sve je u okviru zakona i sve mora da bude u inetersu građana Beograda i Srbije i tako će i biti, sve ovo drugo su igranje sa živcima naroda i intersima naše države. Dakle, to je uzaludan pokušaj destabilizacije.

Podsetimo, Manojlović je danas rekao da neće ući u Skupštinu grada Beograda.

- Kreni Promeni doneo je odluku da napušta parlament Beograda i skupštinu opštine Novog Beograda, zbog izbornih malverzacija koje su se desile odbijamo da učestvujemo na ovaj način u potpunom kršenju zakona i Ustava - rekao je, između ostalog, Manojlović na konferenciji za medije.

