PROFESOR MILAN PETRIČKOVIĆ O ODLUCI SAVE MANOJLOVIĆA: On to čini po nagovoru ovih koji ga finansiraju

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković je za Kurir komentarisao najavu Sava Manojlovića i pokreta "Kreni-promeni" o napuštanju parlamenta Beograda i skupštine opštine Novi Beograd.

- On to čini po nagovoru ovih koji ga finansiraju. Mislim da ne bi on sam donosio odluku, već da je pod uticajem tih koji stoje iza njega kao određene interesne grupe koji imaju interes u Srbiji, oni stoje iza toga - istakako je on i dodao:

- Suština je i da je Manojlović svestan da i ako bude u skupštini Grada da nikakav ozbiljniji uticaj neće imati na dogođaje.

Profesor Petričković je za Kurir komentarisao i odluku opozicije da ne pristane na ultimatume Manojlovića. Istakao je da je u pitanju borba za liderstvo unutar opozicionog tabora.

Borba u opoziciji

- Manojlović je sada video šansu u tom pokušaju blokada institucija i pokušava da se nametne kao neko ko bi mogao povede opoziciju - naveo je on i dodao da se u opoziciji vodi borba ko će da bude glavni.

- Nijedan od tih kvazilidera nema dovoljno harizme, autoriteta, nema tu političku dominaciju, i političku uvaženost, tako da oni sami sebe raslabljavaju - poručuje Petričković.

Upitan kakva je politička budućnost Save Manojlovića, ako se uzme u obzir da mu rezultati na izborima nisu sjajni i da ga je opozicija postavila na svoje mesto, profesor navodi da će među opozicijom i dalje biti rivalstva.

- Bilo ko da je bio na mestu Manojlovića, on bi dobio određeni broj glasova, ne treba da se ima iluzija te vrste da je on sada lider. On pokušava da se nametne. Međutim mislim da je to samo bio trenutak, kada je neko, u ovom slučaju on, bio refleksija i oličenje onih koji su protiv vlasti - naveo je Petričković.

