BRUTALNI NAPADI NA RAČUN PREDSEDNIKA SRBIJE! Šolakovi mediji: Vučić pao na testu emocionalne inteligencije, vlast siluje narod

Mediji iz Junajted grupe nastavili su sa brutalnim uvredama na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i aktuelne vlasti.

Naime, kroz nedeljnik "Radar" i njihovu naslovnicu sagovornica tog nedeljnika Ana Mirković sa kojojm je i urađen intervju pod naslovom "Vlast siluje narod i birače", čak navodi da je šef države pao na testu emocionalne inteligencije i to samo zato što se obratio pojedinim roditeljima ubijene dece u Duboni i malom Orašju na mitingu SNS.

Posle silnih, kontinuiranih uvreda na račun šefa države i njegove porodice sad mu se i zamera to što se ljudski obratio roditeljima koji su preeživeli jezivu tragediju.

- To je jedan test emocionalne inteligencije na kom je on pao, ali nije prvi test emocionalne inteligencije na kom je on pao - kazala je Mirkovićeva.

