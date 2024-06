TRI AUTOGOLA SAVA MANOJLOVIĆA ZA SAMO TRI DANA: Evo kojim potezima je lider "Kreni-promeni" uspeo sebi da nanese štetu

Tri dana, tri ishitrena poteza, bez ijednog opipljivog rezultata. I na kraju povlačenje. Ovako bi ukratko mogli da se opišu postupci koje je prethodnih dana povlačio lider pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović.

Naime, u utorak je pozvao opozicione stranke da napuste lokalne parlamente, kao i republičku skupštinu, u sredu je tražio prebrojavanja glasova sa izbora u Beogradu, što mu je odmah odobreno, a u četvrtak je saopštio da je doneo odluku da napušta parlament Beograda i Skupštinu opštine Novog Beograda.

Istog dana saopšteno je i da je odustao od prebrojavanja glasova na kom je toliko insistirao, i to nakon što je utvrđeno da nema nepravilnosti.

U međuvremenu su mu kolege iz opozicije, tokom ova tri dana, jedan po jedan saopštili da njegove predloge ne prihvataju. Drugim rečima, Manojlović je na taj način uspeo da za kratko vreme zada tri autogola.

Prekid uvida

Čini se da je četvrtak bio ključni dan za Savove odluke. Tako je juče i saopštio da je Kreni-promeni doneo odluku da napušta beogradski parlament i Skupštinu opštine Novog Beograda. Istakao je i da za ovaj potez nema podršku opozicije.

- Tehnički, ono što će biti urađeno jeste da će mandati biti verifikovani, a onda napuštena skupština - rekao je, između ostalog, Manojlović.

Nedugo zatim iz Gradske izborne komisije (GIK) saopštili su i da su predstavnici liste "Dr Savo Manojlović - I ja sam Beograd - Kreni-promeni" tražili prekid uvida u izborni materijal, iako im je to telo odobrilo da pregledaju glasačke listiće.

- Provera biračkog materijala počela je 5. juna u 19 časova. Nakon pregledanih 15 biračkih mesta i isto toliko zapisnika, na kojima ukupno pravo glasa ima 27.379 birača, Marija Manojlović, predstavnica liste "Dr Savo Manojlović - I ja sam Beograd - Kreni-promeni", tražila je da se odustane od daljeg uvida u birački materijal - pojasnio je juče predsednik GIK Zoran Lukić i dodao:

- Od ukupno prebrojanih 27.379 glasačkih listića ispostavilo se da jedan glasački listić nije odgovarao zapisniku s biračkog mesta. Jedan glas iz džaka nije odgovarao zapisniku s biračkog mesta, već je greškom upisan pogrešnoj izbornoj listi, koja ga nije osvojila. Izborna komisija je konstatovala da je to jedina greška i okarakterisala je kao "laku", jer ni na jedan način taj jedan izborni listić u odnosu na 27.379 prebrojanih, sa 15 biračkih mesta, nije ugrozio legitimnost izbornog procesa.

Ambicija bez pokrića

Komentarišući Manojlovićevu odluku da napušta Skupštinu Beograda, politički analitičar Dejan Vuk Stanković je za Kurir istakao da Savo nastavlja s političkim marketingom.

- Hoće sebe da nametne kao lidera po svaku cenu. Nema pozitivnog odziva drugih opozicionih stranaka jer Manojlovića ne shvataju kao saradnika u borbi protiv Vučića, nego kao ljutog protivnika. S obzirom na to da ni kod građana ne postoji želja za pobunom, Manojlović će polako, ali sigurno početi proces bez povratka - gubitak potencijala za liderstvo i to ide trajno i brzo - naveo je on i dodao:

- Ušla mu je voda u uši posle uspeha i sad polako klizi u sopstvene političke fikcije i prevelike ambicije bez pokrića.

Uzaludan pokušaj

Politički analitičar Dejan Miletić je, govoreći o Manojlovićevoj odluci o napuštanju parlamenta Beograda i Skupštine opštine Novi Beograd, istakao da je su njegovi potezi kontraproduktivni.

- Mislim da su to kontraproduktivni potezi, da će urušiti ugled Sava Manojlovića, da Srbija nema vremena za gubljenje, da Beograd mora da krene napred. To što neće da participira u skupštini njegov je izbor, on je dobio glasova koliko je dobio - naveo je on.

Govoreći o tome što je Manojlović naišao na ignorisanje ostatka opozicije na ultimatume koje im je postavljao, Miletić navodi:

- Oni se bore za lidersku poziciju, ko je taj koji je realni predstavnik opozicije. Ovom delu koji je uz Đilasa ne pada na pamet da svoju poziciju deli s Manojlovićem, a on, s druge strane, gleda da iskoristi ove izbore i svoju medijsku prezentaciju na način da privuče jedan deo tih opozicionih birača.

Međutim, profesor FPN Milan Petričković za Kurir je istakao da Manojlović to čini po nagovoru onih koji ga finansiraju.

- Mislim da ne bi on sam donosio odluku, već da je pod uticajem tih koji stoje iza njega kao određene interesne grupe koje imaju interes u Srbiji - istakao je on i dodao:

- Suština je i da je Manojlović svestan da i ako bude u Skupštini grada, nikakav ozbiljniji uticaj neće imati na događaje.

Opozicija o potezu Manojlovića: Neodgovorno prema biračima foto: ATAimages Nosilac liste "Biramo Beograd" Miloš Pavlović rekao je za portal Nova.rs da oni neće napustiti Skupštinu grada Beograda, kao i da bi takav potez bio neodgovoran prema biračima. - Političke stranke koje su činile koaliciju Biramo Beograd imaju odgovornost prema svojim biračima u Beogradu. Sada bi bilo jako neodgovorno prema biračima na prvom mestu da se vratimo na bojkot kao nešto što nismo promovisali i nismo radili u kampanji. U svakom slučaju, spremni smo da razgovaramo na sve teme za koje mora da postoji širi konsenzus unutar opozicije - rekao je juče Pavlović.

