"OVO NIJE STVAR VELIKOSRPSTVA, VEĆ POČETAK VEKA UJEDINJENJA SVIH SRBA" Miletić: Cilj im je da nas zavade, ali RS nije Crna Gora

Sutrašnji dan označen je kao poseban za srpski narod. Reč je o Velikosrpskom saboru Srbije i Republike Srpske koji će početi molebanom u Hramu Svetog Save, okupiće na hiljade ljudi, planirana je i zajednička sednica dve vlade, kao i zajednički umetnički program ansambala iz Srbije i RS, a osim u glavnom gradu, programi će se odvijati širom Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Svesrpski sabor biti velika manifestacija i velika fešta za Beograd, u koji će doći najmanje šest do sedam hiljada ljudi. Prvi put na jednom mestu okupiće se gotovo svi folklorni ansambli Srbije i Republike Srpske.

Oko 2.500 igrača iz čak 48 kulturno-umetničkih društava pokazaće splet srpskih narodnih igara na beogradskom Trgu republike.

A u čemu je toliki značaj ovog sabora, šta se od njega očekuje, na koji način bi trebalo da potvrdi srpsko jedinstvo, kakve i čije reakcije na održavanje ovog sabora se očekuju, za jutarnji program Redakcija na Kurir televiziji govorili su direktor Centra za proučavanje globalizacije prof.dr Dejan Miletić i predsednik Narodne skupštine RS dr Nenad Stevandić.

02:45 Miletić: Cilj im je da nas zavade, ali RS nije Crna Gora

- Mi smo svedoci jednog ogromnog pritiska na srpsku državu, ali i srpski narod u regionu. To je onaj kontinuitet iz 90-ih. Ista maltene administracija Bajdenova, samo sada u stvari, jedno 20-30 godina kasnije, sa sličnim metodama, gde se sinhronizovanim udarima na naš narod gleda da oslabi, pre svega srpski faktor. To nije da nas mrze ili vole, nego prosto da bi lakše kontrolisali, treba podeliti posebno srpski narod i suprostaviti ga. To su radili sa Crnom Gorom. Vidite koliko je teško poraviti se mentalno, moralno, duhovno, kako hoćete, u Crnoj Gori, kolike su posledice jednog takvog delovanja štetne, duboke i tako dalje, a Republika Srpska to nije dozvolila. I to je ona, dodatna brana za sve neprijatelje, ne samo srpskog naroda, nego i celog regiona - smatra Miletić.

Drugi sagovornik urednice i voditeljka Snežane Petrović uključio se video pozivom iz Banjaluke.

- Ako i po čemu bude upamćena ova generacija i predsednik Srbije, biće da je završeno vreme srpskih dezintegracija i dezintegracionih procesa, i da je počeo i vek i vreme srpskih integracija, da smo ušli u neku fazu, kada smo postali svesni da smo mi kao narod dočekali mnoga oslobođenja i od Turaka, i od Austro-Ugara, Bugara, od fašista, nacista, ali da sada napokon dočekujemo i to svoje ujedinjenje. To ujedinjenje nije sad taj stereotipni kalup velikosrpske priče, nego to je kompletno ujedinjenje kompletnog naroda, i sa Istrivera, i iz Milokvija, i iz Južnoafričke republike, iz Australije, Nemačke, gde god živi naš narod, i naravno Srbija kao matica i Republika Srpska kao državotvorni entitet, koji je najveće srpsko dostignuće u poslednjih 200 godina - ocenio je Stevandić.

04:47 Nenad Stevandić za Kurir televiziju: OVO NIJE STVAR VELIKOSRPSTVA, VEĆ POČETAK VEKA UJEDINJENJA SVIH SRBA

