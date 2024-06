BRANISLAV NEDIMOVIĆ ZA KURIR TELEVIZIJU: Prvi potez kao gradonačelnika Sremske Mitrovice biće smena direktora Opšte bolnice

Srpska napredna stranka u Sremskoj Mitrovici zabeležila je ubedljivu pobedu osvojivši 60 odsto glasova.

Kandidat liste okupljene oko SNS za gradonačelnika Sremske Mitrovice bio je Branislav Nedimović, sa kojim je ovog jutra razgovarala novinarka Kurir televizije Aleksandra Dražić.

Nju je na početku razgovora zanimalo da li je izvestan povratak nekadašnjeg ministra poljoprivrede, a sadašnjeg potpredsednika Fudbalskog saveza na poziciju prvog čoveka grada na Savi.

- Hvala na interesovanju za dešavanja u našem gradu što pokazuje da smo se definitivno izdigli iz one priče od pre 20 godina kada je Mitrovica bila poznata samo po kaznionici. Šalim se, ja to sam često govorio u ovoj našoj kampanji. Više od 50 odsto ljudi izašlo je na izbore u Mitrovici. Oni su dali jasno svoj sud o politici koja se vodila u prethodnim godinama u Sremskoj Mitrovici. Čak 62 odsto je glasalo za listu Aleksandar Vučić, Sremska Mitrovica sutra, dakle, prvi sledeći ima tri puta manje glasova. Ne tri odsto manje glasova, ne 30 odsto, nego 300 odsto. Svi kad se saberu na gomilu sva ta opozicija koja postoji, oni imaju duplo manje glasova nego naša lista. I to govori kuda Mitrovica ide i kako je orijentisana. U pravu je predsednik kad kaže da će se oni posle izbora svi okupiti na jednu gomilu. I svi će biti protiv samo zbog vlasti. Evo, juče se taj paradoks desio u Mitrovici. Juče su u 12 sati ili 1 proglašeni konačni rezultati izbora u Mitrovici. Već posle sat vremena sve liste opozicione su se okupile i pokušavaju, to meni deluje sad malo i smešno, nemojte se ljutiti, da dođu nekako do vlasti. Ali ljudi, 62% s jedne strane i 38% s druge strane, ako ja dobro znam da računam - rekao je Nedimović.

Jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija lokalna tema za MItrovčane bilo je stanje u zdravstvu nakon brojnih afera koje su uznemirile građane. Nedimović je ekskluzivno za Kurir televiziju potvrdio da će Opšta bolnica uskoro dobiri novo rukovodstvo.

- Ako sve bude u redu, sledeći četvrtak imamo novo rukovodstvo u bolnici. I da stavimo ove priče više ad acta koji iz proceduralnih razloga nisu mogle ranije da se završe. Ali da ne zamaramo vaše gledaoce time. I ove druge stvari koje smo obećali, one će biti urađene već u danima ispred nas. Da postoje tržišni pokazatelji i da to može da se desi. I treća stvar, sa roditeljem negovateljem, to će biti prva gradska odluka koja će biti usvojena u gradskoj skupštini. To su stvari koje smo obećali odmah ukoliko pobedimo. Hvala svim Mitrovčanima koji su glasali, ljudi, to je bilo fascinantno.

Na pitanje da li se definitivno vraća na čelo Sremske Mitrovice, Nedimović je odgovorio:

- Daću sve od sebe da ovaj grad ode još stepenicu ili dve više u odnosu na sadašnje stanje. Biće mi čast da služim ovom gradu jer ovo je obaveza. Ljudi, evo pogledajte oko nas u bilbordi, gde piše da je 62% i samo ta kriva na tom dijagramu ide gore. Od 2016, 2020, 2024. mi samo rastemo kao lista i ja mislim da su to Mitrovčani prepoznali i da ovaj grad više nije isti po svojoj fiziognomiji, po svom urbanizmu, po zaposlenosti. Sve je drugačije, sve je se promenilo u pozitivnom smislu.

