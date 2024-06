"OVO ĆE ISPISATI STRANICE ISTORIJE, ULAZIMO U FORMALIZACIJU SRPSKOG JEDINSTVA": Brnabić i Stevandić složno uoči Svesrpskog sabora

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić i predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić govorili su o predstojećem Svesrpskom saboru, ali i o ostalim aktuelnim temama.

Stevandić se osvrnuo na odnose Srbije i Republike Srpske.

- Znam koliko su se i Ana i Vučić borili. Ovo potpisivanje sporazuma ne dolazi ka daje država slaba, i to je dokaz koliko je Srbija ojačala. Ne smem da zaboravim - ne postoji grad u Republici Srpskoj koji ima vrtić, školu, bilo šta što nije pomogla Srbija - istakao je Stevandić.

foto: tv pink

I predsednica Narodne skupštine komentarisala je sjajne odnose između Srbije i Srpske.

- Sećam se kada je Vučić bio premijer 2014. kada je krenulo da se radi na jačanju veza sa Republikom Srpskom. Verujem da će biti dušebrižnika koji će reći da to nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom, a jeste. Setite se u vreme poplava kako je Srbija pomagala Republici Srpskoj. Srbi smo i sa jedne i sa druge strane Drine. Uložili smo oko 107 miliona evra u projekte u Republici Srpskoj, tako da ovaj Sabor dolazi 10 godina nakon što je predsednik započeo izgradnju ovakvih odnosa. Danas to svi vide - zaključila je Brnabić.

foto: tv pink

- Nenad i ja smo zaduženi za parlamentarnu saradnju i sutra je istorijski dan i veliko je zadovoljstvo videti da su se svi članovi Vlade aktivirali - rekla je Brnabić.

Nenad Stevandić se složio sa ovim rečima.

- Sreli smo se na mostu koji spaja obale i narod. Granica više ne postoji jer su one administrativne, a mi smo jedan narod. Ovo će ispisati stranice istorije. Ulazimo u formalizaciju srpskog jedinstva. Biće mnogo sporazuma. Ponosni smo na parlamentarni forum koji će biti dva puta godišnje. To je nadgradnja naših odnosa. Srećan sam što to prolazi u miru, uprkos ratu koji se odvija u svetu - kaže Stevandić.

foto: tv pink

- Učestvovaćemo na zajedničkoj sednici dve vlade. Verujem da će sednica biti o konkretnim projektima od kojih je najvažniji Memorijalni centar u Donjoj Gradini i Beogradu i to moramo da završimo u narednim godinama, pitanja infrastrukture, kulture, obrazovanja.. Radni sastanak u skupštini će biti o parlamentarnom forumu. Orlić i Stevandić su to dogovorili ali meni je čast što to nastavljam - izjavila je Brnabić i dodala da se prvi forum očekuje već na jesen.

Pozvala je narod da se pridruži brojnim manifestacijama koje će biti priređene.

- To je dan sloge i zajedništva - kaže predsednica Narodne Skupštine.

Zvaničnici iz Republike Srpske prisustvovaće zajedno sa zvaničnicima iz Crne Gore i Severne Makedonije na Svesrpskom saboru koji se održava sutra u Beogradu, a tokom koje će pored celodnevnog raznovrsnog programa biti održana i zajednička sednica dve vlade, kao i sastanci zvaničnika Srbije i Republike Srpske.

Kurir.rs/Preneo: D. P.

Bonus video:

04:48 Ana Brnabić