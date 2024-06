DAČIĆ NA SASTANKU SA DELEGACIJOM MUP-A REPUBLIKE SRPSKE Održavanje Svesrpskog sabora je značajan faktor stabilnosti u regionu FOTO

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je nakon sastanka sa delegacijom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da održavanje Svesrpskog sabora predstavlja razvijanje dobrih odnosa, kao i uslov i značajan faktor stabilnosti u čitavom regionu.

„Naša dva ministarstva obavljaju veoma važne poslove. Uz očuvanje stabilnog javnog reda i mira, bezbednosti građana i njihove imovine, pa do bespoštedne borbe protiv kriminala, borbe protiv iregularnih migracija, borbe protiv terorizma i ekstremizma, zatim takozvana civilna zaštita - kod nas se to zove reagovanje u slučaju vanrednih situacija, mi želimo da sarađujemo u svim linijama. Mislimo da je to od velikog i vitalnog značaja za građane i u Republici Srbiji i Republici Srpskoj“, poručio je ministar Dačić.

1 / 6 Foto: Kurir/M.I.

Ministar Dačić je naglasio da će takođe sagledati sve aspekte za dodatno unapređenje saradnje dva ministarstva.

„Zadužili smo svaku od naših uprava, odnosno linija rada, da se zajedno sa svojim kolegama međusobno sastanu i vide koje su to tačke na kojima bismo mogli da sarađujemo, bilo da je reč o saradnji u borbi protiv kriminala ili nekim drugim oblastima. Veoma je bitno, i mi to već radimo, ali želimo da još više unapredimo. To je niz zajedničkih obuka policijske delatnosti, zatim policijske mešovite patrole, kao i da damo na korišćenje određene sisteme za zaštitu komunikacije ministarstva, to je sistem Ikar“, rekao je ministar Dačić.

Ministar Dačić je poručio da će, za vreme sezone požara, u Republici Srpskoj jedan do dva helikoptera MUP-a Republike Srbije sa vatrogascima-spasiocima biti tamo stacionirani, kako bi se što brže reagovalo u slučaju požara. Takođe, ministar Dačić je istakao da ovakva saradnja treba da bude tradicionalna i da se kroz nju pripadnici dva ministarstva još bolje upoznaju i još bolje sarađuju.

On je ukazao da je strateška odluka bila donošenje novog Zakona o državljanstvu kojim je definisano da svi građani srpskog porekla mogu da dobiju državljanstvo Srbije bez otpisa državljanstva države u kojoj žive.

„Od 1997. godine do danas ukupno je 590.988 lica prijavljeno u državljanstvu Republike Srbije koja su imala državljanstvo Bosne i Hercegovine“, poručio je ministar Dačić.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske dr Siniša Karan istakao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije najvažniji partner u borbi protiv organizovanog kriminala i da će ostati partner broj jedan i u budućnosti. „Kad pomislite da saradnja ne može biti bolja, danas se pokazalo da ona može biti još bolja, još kvalitetnija i uspešnija. Ovaj svepolicijski sabor će postati jedno telo i predlažemo da ono u budućnosti bude jednom ili dva puta godišnje način na koji će sve strukture jednog i drugog ministarstva da se sastaju“, naglasio je ministar Karan.