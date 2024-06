SRBIJA NIKADA NEĆE OSTAVITI SRPSKU NA CEDILU: Moćna poruka predsednika Vučića srpskom narodu na sednici dve vlade

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas na sednici vlada Srbije i Republike Srpske da Srbija nikada neće Srpsku ostaviti na cedilu.

Kako je rekao, pre "deset godina napravljen je dogovor koji nikad nismo prekršili, a to je da Srbija i Srpska, bez obzira na to hoćemo li nekad imati različita viđenja, najboljim odnosima, da nikada ne sme da trpi zbog toga i da u Srbiji ne sme da se čuje loša reč o Srpskoj o brnuto."

- Ponosan sam na to što sam rođen u Beogradu, a nikada me niste čuli da sam govorio da sam zbog toga bolji od nekog drugog. Naš junački narod na KiM nikada nije i nikada neće dozvoliti da ostane bez svog imena i svoje srpske države ma koliko teško bilo. Pred nama su teški dani, i zbog onoga što se zbiva u svetu. Ako pogledate Evropu i Ameriku kažu da ne sme Rusija da pobedi, sa druge strane Rusija kaže da ne sme da izgubi. Sve to vodi u katastrofu. Najvažniji srpski interes je očuvanje mira. Napadani smo, proganjani, gubili živote... Mislim da je vreme da čuvajući mir gradimo budućnost za naš narod, da nismo bili deo tih ratova bilo bi nas više nego Holanđana. Smatram da je mir naš ključni interes. Govorili smo i o dijalogu kao suštinskom načinu rešavanja problema između nas i Albanaca, ne postoji drugo rešenje, već poštovanje sporazuma, formiranju SZO i svemu drugom - kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da su u Deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda pažljivo birane reči.

- Mi smo uvažili određene zahteve RS jer smatramo da je to sabornost, naša obaveza. Ne možemo mi da budemo ti koji ćemo uvek ljudima iz RS da kažemo da bolje razumemo njihove probleme nego oni sami. Oni koji su tražili da se deklaracija ne donese, ne brinite, bio sam čvrst. Srpski nacionalni interes je nešto o čemu smo govorili isto, a to je i ekonomija. Mi smo to nazvali EXPO 27, napredak ekonomski svakog našeg čoveka i Srbije i Srpske je od vitalnog interesa za sve nas i to je ono što nam daje snagu. Ekonomija je nacionalni interes, to je jedna od oblasti u kojoj moramo više da radimo zajedno, računajuči i druge u regionu i sve naše evropske partnere.

- Bili smo izloženi i pod pritiscima po pitanju članstva Kosova u SE. Donošenje rezolucije o Srebrenici za koju ne krijemo da je bila poprište ili mesto dešavanja jezivih stvari, i to na najsnažniji način osuđujemo, na jedno pitanje nikad nismo mogli da dobijemo odgovor. Ako je 2015. doneta generalna rezolucija o genocidu u svim dleovima sveta, zbog čega je morala da se donosi specifična godinama kasnije. Je li ta razolucija donela pomirenje, ne, donela je radost jednima, a bes i gnev na drugoj stvari. Dolazimo do ključnog trećeg pitanja što ste onda donosili tu rezoluciju. Upravo zbog toga da bi se mi sukobljavali pa da dolaze mirotvorci iz Evrope.

- Moramo da budemo otvoreni za razgovor sa svima, moramo da sarađujemo sa partnerima na Zapadu dopalo se to nekima ili ne. Sutra će svi da traže plate, mesto u modernom svetu... U samoj deklaraciji postoji tačka koja govori o očuvanju naših prijateljstva, onih kojih se nismo stideli i nikada nećemo.

- Uvek ćemo biti spremni na razgovore koji će da vode miru i poboljšanju odnosa. Moja molba Dodiku i svima je, u deklaraciji se pozivamo na Dejtonski sporazum, jasno znamo da smo potpisali Dejtonski sporazum, kao neko ko bi morao da bude garant sprovođenju. U Hrvatskoj imate 20.000 Hrvata pravoslavne vere. Zabranjuju predsedniku Srbije da poseti Jasenovac. Zamislite da ne možete da posetite, da to bude zatvoreno mesto, i ćute svi. Zbog toga ćemo da gradimo i da završimo što je moguće pre i brže i Donju gradinu i Beograd. Biće uz Savu, Sava nam je leševe donosila, da svi vide kakvo je stradanje srpskog naroda bilo.

- Mile dobro čita raspoloženje naroda u RS. Moja molba vama, Srbija je tu i nigde neće otići, uz Srpsku je. Neću da vam ulazim u to, vi donosite odluke, samo vas molim da milion puta razmislite koliko nam je svima potreban mir. Nemojte da brinete, znam sve one koji se zaklinj u kafani, nagledao sam se i onih koji su mi držali pridike o srpstvu, a kad sam uneo zastavu prišli su mi i rekli da je to zabranjeno. Znaju ovi i sa KiM, da kad god je muka zovi Vučića. Srbija nikada neće ostaviti Srpsku na cedilu, pokušajte u miru sa svim drugima da rešavate probleme. Srećan sam što sada uplaćujemo novih 10 miliona evra za auto-put o Bijeljine do Sremske rače. Uvek smo imali saborovanje, za jednu stvar nemojte da brinete nikada, Srbija će biti uz svoj narod ma koliko teško bilo. Ovo u UN je bilo teško i komplikovano, ali odlučili smo da se borimo. Molim vas da se borimo i izborimo za mir, napredak naše ekonomije, a za jedinstvo našeg naroda izborili smo se danas i ne dajmo da nam ga iko ikada sruši.

