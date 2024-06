LICEMERJE OD STRANE PRIŠTINE! Gervala: Nema ZSO dok Beograd ne ispuni obaveze ANALITIČARI: NASTAVLJAJU DA OTEŽAVAJU ŽIVOT SRBIMA

Prištinski zvaničnici uporno ponavljaju da nema ništa od formiranja Zajednice srpskih opština - što im je obaveza još iz Briselskog sporazuma, koji su prihvatili pre punih deset godina - dok Srbija ne ispuni sve obaveze, uključujući i one iz Ohridskog sporazuma. Jasno je, složni su sagovornici Kurira, da Priština sa Aljbinom Kurtijem na čelu nema nameru da formira ZSO, te da čine sve ne bi li to izbegli i nastavili da otežavaju život Srbima na KiM.

Naime, tzv. kosovska šefica diplomatije Donika Gervala ponovila je prekjuče da će tzv. kosovska vlada razmatrati evropski nacrt statuta ZSO samo ako Srbija u potpunosti primeni osnovni Briselski sporazum i aneks iz Ohrida.

- Ne možemo da primenimo nešto što je u Briselu predviđeno u sporazumu u okviru normalizacije odnosa sa Srbijom, ako Srbija to odbije. Ovo što se danas zove Lajčakov nacrt... Takođe je nemoguće da naše institucije išta urade s tim nacrtom. To je deo paketa koji predviđa osnovni sporazum, plan implementacije i nacrt Lajčaka - istakla je Gervala.

Samo dva dana ranije i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti rekao je u intervjuu za A2 CNN da je spreman da preda nacrt statuta ZSO tzv. kosovskom ustavnom sudu jedino u slučaju ako Beograd ispuni svoj deo preuzetih obaveza.

Svima jasno

Srđan Barać iz Centra za društvenu stabilnost za Kurir ocenjuje da Priština sve radi kako ne bi došlo do formiranja ZSO.

- Jedina poruka Kurtija i političkih elita iz Prištine jeste poruka koja nedvosmisleno Srbima daje do znanja da njima život na prostoru KiM neće biti moguć. Svi međunarodni događaji, pozivi, pregovori i slično služe jedino i isključivo da se zamažu oči Evropi da postoji napor da se dođe do normalnog života, iako je svima jasno da to Aljbin Kurti i njegovi saradnici ne žele - jasan je Barać.

Nekadašnji ambasador pri UN Branko Branković za Kurir takođe ocenjuje da Gervalina poruka nije iznenađenje.

- Jednostavno, Evropska unija upravo završava izbore i pitanje je ko će, šta će i kako će raditi nakon njihovog završetka. A od te politike koju će voditi ubuduće, a koja će zavisiti od mnogih drugih okolnosti, uticaće i na to kako će se EU okrenuti i prema pitanju Kosova. S druge strane, te priče Kurtija i Gervale su više u funkciji zadovoljavanja unutrašnjih potreba Albanaca, pri čemu i to što sada pričaju je instruisano sa zapada, pre svega od Velike Britanije, Nemačke i SAD. No, i Zapad će tek da vidi šta će i kako će da radi nakon što EU definiše novu politiku. Od toga će zavisiti kako će se okrenuti rešavanju pitanja Kosova - smatra Branković.

Napominje i da velike sile ne zatvaraju, već otvaraju krizna žarišta kada im to treba i drže ih koliko im treba, te da u tom smislu nema puno prostora za optimizam.

Nema mnogo nade...

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je teško govoriti da li će i ko će da ih natera da osnuju ZSO dok se ne vide konkretni pomaci u pristupu zapadnih država.

- Nema mnogo nade za tako nešto, s tim što Srbija treba da bude oprezna i nesklona da bilo šta radi mimo onoga što je već urađeno. Kurti svesno ignoriše svoje obaveze i preti, Srbija treba da bude strpljiva, ali i odlučna u insistiranju na svojom interesima, pre svega ZSO. Paralelno s tim, Srbija treba da uloži sve raspoložive resurse da zaštiti Srbe, tačnije njihov ostanak i dostojanstven opstanak na Kosovu - kazao je on za Kurir.

Milan Ivanović Nastavak etničkog čišćenja Nekadašnji direktor KBC Kosovska Mitrovica za Kurir je ocenio da je ovo samo nastavak Kurtijeve politike etničkog čišćenja Srba s teritorije Kosova. - Očito je da njima ovakva situacija odgovara jer oni planski, sistematski i sračunato, uz podršku svojih zapadnih mentora, nastavljaju sa otežavanjem života Srba. Svaka mera koju preduzimaju dovodi Srbe u još goru situaciju i tera ih na odlazak s teritorije Kosova. Ovo je samo nastavak etničkog čišćenja Srba od čega Kurti neće odustati - naglasio je Ivanović.

