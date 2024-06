SKANDALOZNA IZJAVA NEKADAŠNJEG PREMIJERA VELIKE BRITANIJE Toni Bler pravda NATO bombardovanje, tvrdi da je to bila ispravna stvar

Nekadašnji premijer Velike Britanije Toni Bler nalazi se u Prištini gde je izneo niz skandaloznih tvrdnji, između ostalog, i da je "NATO intervencija pre 25 godina bila ispravna stvar".

On je i poručio da "stoji uz građane Kosova", prenosi Reporteri.

- To što sam ovde budi duboke emocije. Čestitam narodu Kosova na hrabrosti i nepokolebljivoj rešenosti da to iskoristi za oslobođenje zemlje. Tada sam bio ubeđen da je to ispravna stvar, a danas sa uverenjem stojim uz narod Kosova - rekao je Bler na zajedničkoj konferenciji sa tzv. predsednicom tzv. Kosova Vjosom Osmani.

Bler je dodao da očekuje da će tzv. Kosovo u budućnosti postati deo Evropske unije.

- Ovde se dešava mnogo pozitivnih stvari koje su dobre za ceo svet. Jedva čekam dan kada će Kosovo zauzeti svoje mesto u evropskoj porodici. Uskoro ću se obratiti poslanicima Skupštine, ali još jednom želim da izrazim solidarnost sa narodom Kosova - rekao je Bler.

Osmanijeva je zahvalila Bleru navodeći:

- Demokratski svet će jednom pamtiti rečenicu "ovo je prava stvar", 25 godina kasnije i svaki dan od tog dana, zahvaljujemo vam što ste uprkos izazovima vodili kompas istorije. Devedesetih godina vaša premijerska uloga je bila odlučujuća, pa kao što ste bili heroj naroda, demokratije, danas ste i heroj mira za pravu odluku tog vremena. Spasli ste nas od istrebljenja. Rekli ste da je intervencija na Kosovu bila borba između dobra i zla. Vaše nasleđe na Kosovu je nasleđe nade, slobode i partnerstva - rekla je Osmanijeva.

Bler se posle sastanka i konferencije sa Osmani sastao i sa predsednikom tzv. skupštine Kosova Gljaukom Konjufcom, a nakon toga se obratio i poslanicima tzv. kosovskog parlamenta.

- Veoma sam srećan što sam ovde, počastvovan sam. Ne mogu vam dovoljno zahvaliti. Pre 25 godina postignut je sporazum o spasavanju teritorije Kosova. Učinili smo sve da narod Kosova ponovo živi, da ponovo diše. Sećamo se njihovih žrtava i zahvaljujemo svima koji su nam pomogli - rekao je Bler.

Bler je pomenuo i "pomoć" Sjedinjenih Američkih Država.

- Naravno, uz pomoć američkog predsednika Bila Klintona, i mnogih drugih zemalja, pomogli smo ovde. Niko od nas ne bi mogao da pomogne bez vaše moći, narode Kosova. Kosovo je nezavisna i moćna država koja će u budućnosti postati deo Evropske unije. Mladi ljudi Kosova su srećni što žive ovde. Akcija je uvek bolja od nedela. Nerad je takođe radnja, ali ona koja nosi posledice. Vidimo sukobe u Ukrajini i Gazi. Moramo da nađemo rešenje, moramo da ih podržimo. Moramo delovati jer postoje posledice ako ne reagujemo - rekao je Bler.

Poručio je da tzv. Kosovo još uvek ne priznaju mnoge države, te da se mora raditi u pravcu novih priznanja.

Nakon obraćanja u Skupštini Kosova Bler se u zgradi tzv. Vlade sastao i sa tzv. kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem.

Kurir.rs/Kosovo onlajn

