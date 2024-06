Vest da je u Raški uhapšen Dragan Aksentijević, osumnjičen da je po nalogu albanskih obaveštajaca snimao srpske vojne baze, odjeknula je Srbijom. Navodno, on je za svaki takav zadatak dobijao po 500 evra.

U pitanju nije izolovan slučaj, jer, podsetićemo, početkom godine već su uhapšena dvojica špijuna, osumnjičena da su snimala kretanje Vojske Srbije i to po nalogu obaveštajne agencije Albanije i Obaveštajne agencije takozvanog Kosova.

Prema podacima do kojih su došli srpski istražni organi, Dragan Aksentijević i Milan Vukašinović iz Leposavića tajno su fotografisali i snimali srpske vojne i policijske baze u blizini administrativne linije, kao i aktivnosti pripadnika bezbednosnih struktura Srbije.

I ne samo to, već su tajno na području Leposavića pratili bivše pripadnike takozvane kosovske policije srpske nacionalnosti koji su se povukli iz njenih redova. Prikupljene podatke, fotografije i video-snimke prosleđivali su u Prištinu Rahimu Pacoliju, za šta su kao nadoknadu dobijali iznose od 500 evra na 15 do mesec dana.

07:07 OVO SU NAJVEĆI IZDAJNICI KAD U ERI DRONOVA ODAJU POLOŽAJ NAŠE VOJSKE Karan: Teši me što stranci nisu vrbovali ključne ljude

Na žalost, ovo nije usamljen slučaj. U januaru su zbog špijunaže protiv svoje zemlje uhapšena dva muškarca iz Jagodine. Oni se sumnjiče da su za novac prikupljali i dostavljali podatake o kretanju predstavnika državnih organa i Vojske Srbije na području centralne Srbije i to u korst špijunskih organizacija Albanije.

Koliko je pojačano prisustvo stranih obaveštajnih agencija na teritoriji Srbije, kojim metodama vrbuju i angažuju ljude za svoje poslove, sa gostima u studiju, Ljubanom Karanom, penzionisanim potpukovnikom nekadašnje KOS i Karlom Dulovićem, bivšem stručnjaku za bezbednost u ambasadi SFRJ u Švajcarskoj, razgovarala je urednica i voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji Snežana Petrović.

foto: Kurir televizija

- Ti naši ljudi koje su angažovali nisu ozbiljni operativci, već samo izvođači radova. Eto koliko vredi naš narod tamo, za neke male pare špijuniraju sopstvenu zemlju. Ovde su instalirane službe tradicionalno, znači komplet zapadne službe, zatim izraelske službe, one muslimanskih zemalja. Mi na Balkanu imamo sudar svetova. Ovde postoji ogranak Ministarstva pravde Amerike, njihovi izvršioci ovde izvode radove i vode ozbiljne istrage protiv naših ljudi, ali niko to ne piše i ne pominje - rekao je Dulović.

Ljuban Karan napravio je razliku između mnogobrojnih stranih špijunskih službi koje ovde operišu.

foto: Kurir televizija

- Sve ambasade imaju svoje špijunske službe, ali bitno je da znamo koje nas ugrožavaju gde se obaveštajne informacije odmah koriste za neko podrivanje Srbije. Ko je za to zainteresovan? Pa evo, ne bih ja išao daleko. Ovo glasanje u Unijenim nacijama nam je pokazalo ko u stvari ima interes i ko intenzivno radi protiv Srbije. Što se tiče ovog konkretnog slučaja vezano za hapšenje ovoga Aksentijevića, meni to govori da su oni dalje vrlo zainteresovani za one podatke koji se odnose baš na nekakvo obaveštajno izviđanje i pripremu nekakvog budućeg ratišta. Ovo su vrhunski izdajnici, kad su oni spremni u ovo vreme dronova i udara sa distance da kažu gde će naši ljudi biti raspoređeni da bi bili uništeni. Nisu oni toliko naivni i glupi da oni ne znaju šta rade, itekako znaju, ali mene teši to što oni idu na te poročne ljude, idu na opservere, a ne nekeljude na ključnim pozicijama iznutra - smatra Karan.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:46 Da li sa napretkom tehnologije svako može da bude špijun?