KLJUČNE PORUKE SABORA NE PRIJAJU NJIHOVIM UŠIMA Živković: Najburnije reakcije mogle da se čuju iz Sarajeva, Prištine i Podgorice

Istoričar Bogdan Živković ocenjuje da je jedna od ključnih poruka Sabora koja ne prija ušima ni Prištine, ni Zapada da Srbija ne odustaje od borbe za očuvanje teritorijalnog integriteta.

“Jasno je da albanski nacionalizam trenutno dosta profitira od tog zapadnog stava prema Srbiji i želi da sebe predstavi kao kredibilnog partnera i kao nekoga ko je žrtva srpskog nacionalizma. U tom pogledu, naravno, logično je bilo i za očekivati da će iz albanskog nacionalnog korpusa biti negativne reakcije na ovaj Sabor”, izjavio je Živković za Kosovo onlajn.

On je ocenio da su najburnije reakcije mogle da se čuju iz Sarajeva, Prištine i Podgorice zato što su “navikli da imaju zapadnu podršku u borbi protiv Srbije i srpskih interesa za ostvarivanje svojih nacionalnih interesa”.

“Ovaj Sabor je dao snažnu podršku vraćanju izvornom Dejtonu i jačanju ovlašćenja Republike Srpske. I u tom pogledu, naravno, oni koji pre svega mogu da imaju nešto protiv jeste kolektivni Zapad koji podržava bošnjačke napore ka unitarizovanju Bosne i Hercegovine, ali i sami Bošnjaci. To je tema koja je od značaja šire u regionu”, naveo je on.

Ističe da je jedna od ključnih poruka Sabora koja ne prija ušima ni Prištine ni Zapada ta da Srbija ne odustaje od borbe za očuvanje teritorijalnog integriteta.

“Jasno je da albanski nacionalizam trenutno dosta profitira od tog zapadnog stava prema Srbiji i želi da sebe predstavi kao kredibilnog partnera i kao nekoga ko je žrtva srpskog nacionalizma. U tom pogledu, naravno, logično je bilo i za očekivati da će iz albanskog nacionalnog korpusa biti negativne reakcije na ovaj Sabor”, ocenjuje Živković.

Dodaje da je ključna retorika Prištine izjednačavanje severa Kosova sa Republikom Srpskom.

“Albanci u svojim propagandnim tvrdnjama često pokušavaju da izjednače Sever Kosova sa Republikom Srpskom. I naravno, logično je da su to njihove reakcije. Ono što je važnije od toga jeste kako će Zapad na to reagovati, da li će oni na osnovu tih reakcija dobiti podršku Zapade ili ne. Meni se za sada čini da zaista na zapadnim adresama nema nekog negodovanja povodom ovog Sabora i da je to ključno i za regionalne reperkusije. Dakle, sve zavisi od toga kako da li će Zapad podržati te aspiracije ili ne”, navodi Živković.

Komentarišući reakcije u Crnoj Gori, ovaj istoričar navodi da je Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića pokušala da Sabor iskoristi kako bi se ponudila za povratak u vlast iznoseći tvrdnje da su srpski predstavnici unizili Crnu Goru,

“Naravno, to je propagandna tvrdnja, ali ono što je važno reći jeste da mnogi, pa tako i DPS, smatraju da Zapad ćuti na ovaj Sabor”, kaže Živković.

Dodaje da je Beograd bio razočaran odlukom rukovodstva Crne Gore da podrže Rezoluciju o Srebrenici, a da poruke predstavnika na Saboru pokazuju da među Srbima u ovoj zemlji postoji dva politička pristupa.

Jedan zastupa Andrija Mandić koji smatra da uprkos podške rezoluciji, Srbi treba da ostanu u aktuelnoj vladi i da se na taj način kroz sistem bore za ostvarivanje svojih prava, a drugi Milan Knežević koji ne isključuje izlazak iz vlasti.

“U nekoj dihotomiji meni se čini da je zvaniči Beograd malo veću podršku dao Kneževiću”, objasnio je Živković.

Naglasio je da je jedna od onih neizrečenih poruka sa Sabora i ta da bi zbog glasanja o Rezoluciji o Srebrenici, Vlada Crne Gore sada trebalo da učini neki ustupak srpskoj zajednici, poput izglasavanje dvojnog državljanstva.

“U tom pogledu Andrija Mandić je eksplicitno govorio i u uvođenju dvojnog državljanstva. To je jedno vrlo osetljivo pitanje. Sumjam da će do toga doći, ali svakako mislim da će poruka nakon ovog sabora i da će Srbi na neki način povećati svoje zahteve u političkoj borbi u Crni Gori. Da li će oni to biti uspešni ili ne, ostaje da se vidi, ali mi se čini da je ipak ovaj Mandićev pristup koji je malo umereniji da je svrsishodniji i da će on možda dati veće rezultate, da ako Knežević sa tim radikalizmom ipak može da dovede i do toga da se pokreti Evropa sad okrene nekim drugim akterima i sa njima stvori vladu”, zaključuje Živković.

(Kurir.rs/Kosovo Online)