DEKLARACIJA SA SVESRPSKOG SABORA POVOD ZA NOVE NAPADE NA SRBIJU! Evo zbog čega se to dešava

Svesrpski sabor i Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda poslužili su kao povod za nove napade na Srbiju, a oni su stigli pre svega iz regiona, ali i iz američke diplomatske mreže. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je juče na poruke Ambasade SAD u Sarajevu, koja je objavila da zaključci Svesrpskog sabora ne predstavljaju odbranu Dejtonskog mirovnog sporazuma, već, kako tvrde, smišljeni napad.

Gde to piše?

- Vrlo interesantna je bila kritika naših partnera iz američke ambasade u Sarajevu po pitanju Srpskog sabora održanog u subotu, veoma uspešnog. Čini mi se i dobro organizovanog i na radost našeg naroda. Međutim, rekao sam da će postojati neka pitanja. Vi ste čuli već mnogo puta svi, i u Srbiji, i u BiH, i u celom regionu, jednu sintagmu koja glasi duh Dejtonskog sporazuma. Ako mi kao zemlja koja je potpisala Dejtonski sporazum, nismo garant provođenja, jer kažu da to ne piše nigde, već smo samo potpisnik, i ako bi duh tog potpisa upravo to značio, ja ne bih da se bavim ni duhovima, i reći ću vam najkonkretnije pitanje za one koji su rekli da smo mi pogazili Dejtonski sporazum, za naše partnere iz američke ambasade u BiH. Naime, Dejtonskim mirnim sporazumom regulisane su nadležnosti centralnih vlasti i entiteta. Moje prvo pitanje za njih je kako, gde i od kada negde piše da imovina pripada centralnim vlastima, a ne entitetima - obratio se Vučić preko video poruke na Instagramu.

On je naveo da je članom 3.3 Ustava BiH, aneks četvrti Dejtonskog sporazuma, predviđeno da sve državne funkcije i ovlašćenja, koja nisu izričito dodeljene institucijama BiH, pripadaju entitetima. Vučić je taksativno citirao da su članom 3.1 navedene nadležnosti institucija BiH i to: spoljna politika, spoljnotrgovinska politika, carinska politika, monetarna politika, finansiranje ustanova međunarodnih obaveza BiH, politika useljavanja, izbeglica, sprovođenje krivičnih zakona, odnosi sa Interpolom, međunarodna komunikacija, saobraćaj između entiteta i kontrola vazdušnog saobraćaja.

- Kao što se vidi, nigde se ne pominju ni javna imovina, ni javna svojina, te vas molim, dragi partneri iz američke ambasade, da mi konkretno odgovorite kako ste došli do zaključka i na osnovu čega i kog akta da imovina pripada centralnim vlastima, a ne entitetima, kao što jasno piše u Dejtonskom sporazumu, a zbog čega ste između ostalog učestvovali u izazivanju krize na prostoru BiH. Istovremeno, očekujem da mi odgovorite, kao što ste već u nekoliko navrata rekli da to ima veze sa sporazumom u pitanju sukcesije iz 2001. koji je stupio na snagu 2004. Odmah ću vam reći, nemojte to da odgovarate, jer bi bilo mnogo glupo. Sukcesijom se regulišu prava i obaveze država članica nastalih na prostoru bivše Jugoslavije, a ne kako će javna svojina ili javna imovina biti raspoređena unutar jedne od država članica nastale raspadom SFRJ. Tako da molim vas da mi na ovo jedno prosto pitanje, a tako mnogo važno, jer godinu i po dana gubimo svi u regionu na pitanju imovine na kojem vi insistirate, i mnogo sam srećan što ste prihvatili ovu argumentovanu, civilizovanu i bez ikakvih uvreda, dobru raspravu i uveren sam da ćete mi pružiti odgovor. Dakle, gde to piše? To je moje pitanje i radujem se vašem odgovoru - zaključio je Vučić u svom obraćanju.

Podsetimo, Ambasada SAD u Bosni i Hercegovini (BiH) saopštila je prekjuče da zaključci usvojeni na Svesrpskom saboru u Beogradu predstavljaju napad na Dejtonski mirovni sporazum i državne institucije BiH.

- Zaključci ne predstavljaju odbranu Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako autori tvrde, već su namerni napad na taj sporazum i državne institucije BiH - navodi se, između ostalog, u saopštenju američke ambasade u BiH.

Licemerne ocene

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je da su reakcije na Svesrpski sabor u kojima se kaže da se njegovim zaključcima narušava Dejtonski sporazum licemerne jer smo, kako navodi, svih ovih godina svedoci da se namerno urušava ovaj sporazum od strane onih koji sada izriču kritike na račun Sabora.

- Neke velike sile i muslimani u BiH nikada nisu mogli da prežale što je uopšte došlo do Dejtonskog sporazuma. Sama ta rešenja u sporazumu koja su postignuta nije izmislio niko odavde, ona su američki predlog i Dejtonski sporazum je čedo SAD. Oni su izmislili Dejtonski sporazum i u njemu jasno zapisali ustavno ustrojstvo BiH koje je nepromenjivo bez saglasnosti sva tri naroda i oba entiteta - izjavio je Dačić za Pink.

Kako je objasnio, Amerikanci su hteli da relativizuju taj sporazum stalno smanjujući okvire ovlašćenja Republike Srpske i pokušavajući da prenesu ovlašćenja na neki centralni nivo, misleći da i na tom centralnom nivou mogu da preglasavaju Srbe.

Centralizacija BiH

Bivši diplomata Vladislav Jovanović kaže za Kurir da je lavina kritika na Beograd i Banjaluku pokrenuta, jer zaključci Svesrpskog sabora i usvojena deklaracija predstavljaju udar na politiku sistematskog demontiranja Dejtonskog sporazuma u korist većinskog naroda.

- Očita je želja da se Bosna što više i što pre centralizuje i da kao takva bude brzo integrirana u evroatlantske organizacije. Naša deklaracija se suprotstavlja takvim pokušanjima i traži vraćanje Dejtonskog sporazuma u njegovom početnom vidu. To je uslov za opstanak BiH i za opstanak RS u takvoj BiH. Koncept Amerike i njenih bošnjačkih partnera u BiH je obrnut i on podrazumeva da se ubrza sa osiromašenjem Dejtonskog sporazuma na štetu entiteta kako bi se proces unitarizacije BiH sproveo što brže. I sada se pojavila jedna principijelna prepreka kojoj se ne može ništa zameriti, jer diše duhom i slovom Dejtonskog sporazuma, ali se može predstaviti u lažnom tumačenju kao opasnost za mir i bezbednost. Oni pokušaju to, jer osećaju da im ovo staje na put planovima za dovršenje procesa recentralizacije BiH. Dakle, problem je u sudaru dva suprotstavljena cilja. Naš je da se vrati BiH slovu i duhu Dejtona, a njihov je obrnut - da se nastavi i to ubrzanim tempom razgradnja Dejtonskog sporazuma radi ostvarivanja upravo ovih ciljeva - upozorava Jovanović.

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže za Kurir da je reakcija američke ambasade u Sarajevu krajnje nepotrebna i kontraproduktivna.

- Vrlo se vodilo računa da se nijednim slovom ne prekrši Dejton. Deklaracijom se želela poslati vrlo jasna poruka srpskog jedinstva, a ne urušavanje poretka BiH. Oni koji tako pričaju najviše govore o sebi. Oni vrlo svesno truju bosansko-hercegovački ambijent, pre svega podgrevanjem antagonizma dva naroda koji su osnova Dejtonskog sporazuma i uspešnosti BiH. Ideja rezolucije o Srebrenici i sad ove reakcije na deklaraciju Srbije i RS i približavanje srpskog naroda s obe strane Drine razotkriva SAD kao glavne ideologe dodatnog podgrevanja antagonizama u BiH. Vrlo je jasno da ljudi u BiH neće unitarnu Bosnu, da srpski narod insistira na poštovanju Dejtonskog sporazuma i ne može niko da ga ugura u BiH na silu. Kad se podržava nerealna politika, svesno se radi da se antagonizuje društvo. Amerika svoj opstanak u BiH vidi kroz jačanje konflikta između srpskog i bošnjačkog naroda - smatra Miletić.

