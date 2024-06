"REAKCIJE AMBASADE SAD NA SVESRPSKI SABOR SU POSLEDICA NEUSPEHA REZOLUCIJE O SREBRENICI!" Miletić: Pokazuju veliku nervozu!

Da srpski narod nikada ne bi smeo da ostvari poptupno jedinstvo dokaz je naša istorija, kao i reakcija zapadnih zvaničnika, ali i domaćih bivših funckionera na Svesrpski sabor.

Tokom centralne proslave u Beogradu pod sloganom „Jedan narod, jedan sabor - Srbija i Srpska" tokom koje su dve Vlade usvojile zajedničku „Deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda" videlo se jedistvo Srba širom regiona.

foto: Petar Aleksić

Nacrt deklaracije je predvideo da se sabor sastaje jednom u dve godine, dok će njegov izvršni organ biti Nacionalni savet srpskog naroda.

Reakcije iz regiona, prvenstveno iz Sarajeva stigle su pre gašenja vatrometa na proslavi. Ambasada SAD u BIH saopštila je da su zaključci koji su usvojeni na Svesrpskom saboru, a koji se odnose na Dejtonski mirovni sporazum “ukorenjeni u pravnim dezinformacijama i prožeti greškama, kao smišljeni napad na taj sporazum i državne institucije Bosne i Hercegovine".

foto: Petar Aleksić

Ubrzo nakon ovog saopštenja usledila je reakcija predsednika Srbije Aleksandra Vućića.

Šta je Svesrpski sabor? Ko i kako tumači Dejtonski sporazuma i "otima" nadležnosti RS? Da li država Srbija kao potpisnica i garant `Dejtona` ima sva prava da ukazuje na kršenje dokumenta?

Na ova i druga pitanje odgovarali su gosti Usijanja dr Rajko Petrović, politikolog, prof. Dejan Miletić, politički analitičar i Marko Miškeljin iz Centara za društvenu stabilnost.

Miletić je negativno ocenio reakciju ambasade SAD u Sarajevu:

foto: Kurir televizija

- Ne postoji trenutno veća manipulacija i izvrtanje istine od toga. Ako je neko izazvao lavinu reakcija srpskog naroda i ugrozio Dejtonski sporazum i mir u Bosni i Hercegovini to su upravo oni koji su doneli rezoluciju u UN o Srebrenici gledajući da ponovo probude reakciju srpskog naroda i izazovu mržnju između dva naroda - rekao je Miletić i dodao:

- Ovde pričamo o pokušaju uzurpacije imovine republike srpske. Prosto ne treba velika mudrost da se vidi da je ovaj Sabor reakcija na tu mrežu koja je pletena oko srpskog naroda i srpske države. Ja vidim izuzetno loše namere i veliku nervozu američke ambasade u BiH. Ona očigledno ne drži konce u svojim rukama inače se ne bi izletala sa ovim netačnim izjavama. Nisu naveli u kom segmentu je deklaracija doneta na Saboru suptostavljena Dejtonu već su to uradili paušalno i odokativno. Ova njihova reakcija je posledica neuspeha rezolucije o Srebrenici.

foto: Kurir televizija

Petrović je ocenio da deklaracija doneta na Saboru ima veliki politički značaj:

- Deklaracija ima veliki značaj zato što je opstanak Rapublike Srpskke sirektno zavisan od toga kako će vlast u Beogradu da se ponaša prema Republici Srpskoj. Predsednik Srbije je izjavio da dok se on pita nikada više nećemo imati sankcije prema srpskom narodu zapadno od reke Drine i da sloga i jedinstvo moraju biti apsolutni imperativ. Ta deklaracija ima politički značaj jer je ona je neka vrsta našeg manifesta za sve izazove koje će ovo vreme doneti. Treba naglasiti da je upravo Aleksandar Vućić više puta govorio da će poštovati suverenitet i teritorijalni integritet BiH.

foto: Kurir televizija

Miškeljin je ocenio da političko Sarajevo projektuje krivicu za svoje neuspehe na Srbe:

- Milsim da to Sarajevo traži opravdanje za svoje neuspehe tako što krivicu prebacuje na Srbe. Okupljanje jednog ili više Srba se karakteriše kao zločinačko okupljanje. Kao što je rekao moj uvaženi sagovornik, ako je neko isticao da podržava suverenitet i teritorijalni integritet BiH to je predsednik Vučić, a to je rekao i na samom Sabor. Ali te reči ne žele da čuju.

Istakao je da se deklaracija ne kosi sa Dejtonskim sporazumom:

04:54 REAKCIJE AMBASADE SAD NA SVESRPSKI SABOR SU POSLEDICA NEUSPEHA REZOLUCIJE O SREBRENICI! Miletić: Pokazuju veliku nervozu!

- Tu govorimo o nečemu što je propisano samima dejtonskim sporazumom, a to je da imovina pripada entitetima ukoliko nije drugačije dogovoreno, a nije. Imamo pozivanje na dogovor o sukcesiji pokojne SFRJ, što je zaista besmisleno. Ne možemo mi sad pričamo da su tim dogovorom regulisani unutrašnji odnosi unutar jedne od država naslednica.

Bonus video:

00:37 Atmosfera u gradu, svesrpski sabor