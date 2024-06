"SRBIJA JE DALA DO ZNANJA DA NE PRISTAJE NA TE USLOVE" Sagovpornici Kurira saglasni: Jasno je kome ne odgovara srpsko jedinstvo

Nakon Svesrpskog sabora održanog pre četiri dana u Beogradu ne stišavaju se reakcije na taj događaj. Američka ambasada u BiH poručila je da zaključci,usvojeni tokom sabora, ne predstavljaju odbranu Dejtonskog mirovnog sporazuma, već da su, kako tvrde, "smišljen napad na taj sporazum i državne institucije Bosne i Hercegovine" i da je to opasno.

Odgovor Vučića ambasadi SAD foto: Instagram Printscreen/Budućnost Srbije "Ako mi kao zemlja koja je potpisala Dejtonski sporazum nismo garant provođenja, jer kažu da to ne piše nigde, već smo samo potpisnik, i ako bi duh tog potpisa upravo to značio, ja ne bih da se bavim ni duhom, ni duhovima. I uputiću ću vam najkonkretnije pitanje za one koji su rekli da smo mi pogazali Dejtonski sporazum, za naše partnere iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Naime, Dejtonski mirovni sporazumom regulisane su nadležnosti centralnih vlasti i entiteta. Moje prvo pitanje za njih je kako, gde i od kada negde piše da imovina pripada centralnim vlastima, a ne entitetima"

Povodom ovog pitanja predsednika Vučića ubrzo se ponovo oglasila ambasada SAD u BiH sa saopštenjem u kojem su pokušali, prilično nevešto, da izbegnu konkretan odgovor rečima da nema potrebe za ponovnim razmatranjem dobro dokumentirane pravne istorije i sudskih presuda u vezi s državnom imovinom u BiH.

Gosti jutranjeg programa na Kurir televiziji koji su diskutovali o ovoj temi bili su savetnik predsednika Vlade za nacionalnu bezbednost prof.dr Miroslav Bjegović i Nebojša Obrknežev iz Ruske stranke.

Bjegović je prvo odgonetnuo da li je sapoštenje zvaničan stav SAD ili samo poruka ambasade:

01:46 SRBIJA JE DALA DO ZNANJA DA NE PRISTAJE NA TE USLOVE Stručnjaci o cilju SAD na prostoru BiH: Izmišljeni sukobi postaju stvarni

- Naravno da je američka ambasada prestavnik američke države na prostoru BiH. Ne samo da je to ishitren potez, već mislim da je to direktna provokacija po Bosnu i Hercegovinu, odnosno po Republiku Srpsku i deluje da imamo direktno mešanje u unutrašnje stvari, a koje su uperene protiv srpskog naroda, a u ovom slučaju i protiv Republike Srbije, gde oni optužuju da se ona svrstava u onaj deo koji narušuje Dejtonski sporazum. Najpre su započeli ono što njima ne odgovara, a to je jedinstvo srpskog naroda u nacionalnom, političkom smislu, samo radi neke bolje budućnosti, u poruci se šalje poruka mira i zajedništva svih naroda na ovom prostoru. Uvek se znalo kome imovina pripada.

Obrknežev je istakao da naši predstavnici u svakom govoru sadrže reč mir, dok strani faktori odlučuju na Balkanu po svom nahođenju:

- Apsolutno čisto licemerje, kada paralelno čujete Hovenijera što se tiče ambasadora SAD na tzv. Kosovu, on se uopšte ne slaže sa tom deklaracijom. Kada čujemo ambasadu SAD u BiH, i oni se protive time. Oni to znaju, ali je suština da to ne prihvataju, jer ako bi to prihvatili onda se njihova politika na području Balkana mora promeniti, a ona je utemeljena već decenijama. Predstavnici naše države u svakom govoru imaju reč "mir" , dok druge države nemaju to, ali i kada ga čujemo, ne vidimo to na terenu. Kada govorimo o stranim faktorima, šteta je što na Balkanu ne odlučuju države Balkana, već neka daleka zemlja preko bare, te želi da svoje interese pronađe ovde u tim izmišljenim sukobima koji mogu postati stvarni. Nikako da nas puste da rešavamo naša sopstvena pitanja.

Bjegović je analizirao šta je htelo da se postigne ovim stavom na prostoru BiH:

- Sigurno da je jedan od možda ključnih ciljeva pritisak na Srbiju, ne bi li se ispunili njihovi zahtevi. Kako pokušavaju preko Republike Srpske, tako isto pokušavaju preko Kosova i Metohije. Naravno, Srbija je više puta rekla i njima je jasno da ne pristaje na te uslove. S druge strane, njima ne odgovara jedinstvo srpskog naroda, ta vrsta povezanosti i politike, u smislu kulturne povezanosti, u smislu ekonomske povezanosti, jer je to nešto što jača srpski naroda na ovim prostorima. A s druge strane, poznato je ipak da je njihov cilj prvenstveno i na prostoru Bosne i Hercegovine. Samo celovita Bosna i Hercegovina treba i da će ući u evroatlanske integracije. Znači, to je prvenstveno cilj američkih država jer znaju ako Republika Srpska ne igra po njihovim pravilima, tj. nije sastavni deo Federacije Bosne i Hercegovine, da onda jednostavno oni svoj posao na ovom delu Balkana neće završiti nikada. Naš stav je tu jasan po pitanju, iako oni kažu da priznaju našu vojnu neutralnost, ali ipak s druge strane, oni uvek rade na tom delu, ne bi li Srbiju pridobili u smislu njihove kolektivne bezbednosti i na taj način po njima, ne što mi tako razmišljamo, ovaj prostor je totalno udaljili od uticaja ruskog, kao što oni kažu da je Srbija negde mala Rusija, što sigurno nije tačno.

Kurir.rs

