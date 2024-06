KAO KAD KOZA ČUVA KUPUS: Milorad Dodik odgovorio američkom ambasadoru u BiH Majklu Marfiju: Propast je zagarantovana

Kada ambasador SAD u BiH Majkl Marfi čuva Dejtonski sporazum, isto je kao kada "koza čuva kupus" - propast je zagarantovana, poručio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik na svom "Iks" nalogu.

Milorad Dodik je poručio ambasadoru Marfiju da "samo tako nastavi" i da je na dobrom putu da uništi i ono malo što je ostalo od BiH.

- I kao što je izvesno da posle noći dolazi jutro, postalo je izvesno da Marfi neće propustiti priliku da se obruka. Jednom prilikom mi je jedan kolega Majkla Marfija rekao kako on sedne sa tri čoveka na ručak i nekako postigne da ga nakon toga sva trojica mrze. Da li je odsustvo ljubavi ili pažnje, ne znam, puna je Amerika ljudi koji mu mogu pomoći, ali mu to ne daje za pravo da ponovo zabada nos tamo gde mu nije mesto - napisao je on, a prenosi RTS.

Dodik je naveo da "saopštenje Majkla Marfija povodom Svesrpskog sabora i njihovih tvrdnji da Republika Srpska nije država i da moji stavovi predstavljaju napad na Dejtonski sporazum, pokazuje duboko nerazumijevanje stvarnosti i volje naroda Republike Srpske".

- Ambasada SAD bi trebalo da bude svesna da je Republika Srpska entitet s ustavnim pravima, a svaka insinuacija koja dovodi u pitanje njen legitimitet je neprihvatljiva i uvredljiva za naš narod. Majkl Marfi je valjda tu da napravi dobre odnose Amerikanaca i Srba, između ostalog, ali on izuzev neprijateljstva prema nama ne pokazuje ništa drugo - rekao je Dodik.

Napomenuo je da je "Republika Srpska potvrđena na osnovu međunarodnog sporazuma - Dejtonskog mirovnog sporazuma, i mi se striktno pridržavamo njegovih odredaba".

- Naši napori kroz Svesrpski sabor imaju za cilj očuvanje prava i autonomije Republike Srpske, a ne destabilizaciju BiH, kako to neki zlonamerno interpretiraju. I da, ma koliko to nekome smetalo, Republika Srbija je garant tog Dejtonskog sporazuma na osnovu odluka organa Republike Srpske iz 1995. godine. Što se tiče američke kritike da Svesrpski sabor predstavlja napad na Dejtonski sporazum, moram da podsetim da su brojni visoki predstavnici i međunarodne strukture svojim delovanjem mnogo puta prekršili taj isti sporazum - naveo je Dodik.

Dodik je naglasio da je "neprihvatljivo da stranci poništavaju odluke legalnih institucija Republike Srpske i BiH".

- Dejtonski mirovni sporazum Srbi brane, a na njega nasrću razni Marfiji i Šmitovi. Na svu sreću, narodi Evrope, a verovatno i građani SAD, na putu su da na demokratski način otpuste Marfije i geopolitičke štetočine i usijane glave koje su svet dovele na rub konflikta. Ne brini, Majki, ja razumem šta ti radiš i da sada želiš da izazoveš krizu gde je nema. Za to ti služe tvoji poslušnici među Bošnjacima - poručio je Dodik.

Predsednik RS je naveo da "nama uopšte ne bi smetalo da se Bošnjaci okupe i organizuju svoj događaj".

- Nemoj samo ti da im pomažeš. Ako žele da pričaju o kulturi i saradnji sa drugima, kao što smo mi, dobrodošli su da to učine u svakom srpskom gradu. Ti nisi. Goodbye - zaključio je Dodik.

Kurir.rs / RTS

Bonus video:

05:53 DODIK JE GLAVNI RAZLOG REZOLUCIJE O SREBRENICI Zapaljiva izjava pokrenula žestoku debatu: Namerno ga guraju u pravcu Rusije