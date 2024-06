GRUHONJIĆ POZIVA NA PRITISAK SPOLJA I NARUŠAVANJE SRPSKE DRŽAVE: Napao Svesrpski sabor, nazvao našu zemlju militantnom

Dinko Gruhonjić napao je Svesrpski sabor održan u subotu, 8. juna, kao i Deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda.

- Ono što piše u Deklaraciji pokazuje jasne hegemonističke, imperijalne ambicije Srbije prema susednim državama što se tiče ovog Svesrpskog sabora. Dakle, to je ponovo demonstracija militantnog velikosrpskog nacionalizma oličenog u floskuli "srpski svet" - izjavio je Gruhonjić za sarajevski N1.

On je ovom prilikom pozvao strane sile da se umešaju i naruše teritorijalni integritet i suverenost Republike Srbije.

- Teško mi je da se setim jedne nacije koja se sama od sebe suočila sa prošlošću, a da nije bilo veoma jakog pritiska spolja. Jedino u šta možemo da verujemo ovde u Srbiji jeste čudo i to je ono što je realno, a čuda se ponekad u politici dešavaju. Čitali smo kako je to izgledalo na početku Drugog svetskog rata, koliko sa su tri, četiri hiljade ljudi partizani ušli u rat, pa su na kraju izašli kao jedini autentični gerliski pokret na području čitave okupirane Evrope, kao pobednici. To je moja nada, iako nisam religiozan, samo nada u čudo - rekao je.

