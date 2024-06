ODLUKA PRIŠTINE SRAMNA I SKANDALOZNA! Petković o godišnjici zabrane uvoza robe iz centralne Srbije

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je za TV Most da je odluka Prištine o zabrani uvoza robe iz centralne Srbije, doneta pre godinu dana, sramna i skandalozna, prenosi Kosovo Online.

Kako je naveo, u pitanju je mera kojom se najgrublje ugrožavaju najosnovnije evropske vrednosti: sloboda kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala.

I nakon godinu dana i pored obraćanja Srbije Evropskoj komisiji i drugim nadležnim institucijama pomaka nema, rekao je Petković.

- To je sramna, skandalozna odluka koja je na snazi već godinu dana, gde niko ništa ne čini kako bi naterao Kurtija da odustane od te i takve skandalozne odluke. Da je nešto tako uradila država Srbija ili Beograd, ne znam šta bi nam uradili. Ne znam na koji način bi nas ponovo raspeli i kaznili. Ali kada to radi Aljbin Kurti, kada to radi čedo Zapada, tzv. Kosovo, svi ćute i prave se potpuno nevešti, iako je reč o ugrožavanju najosnovnijih evropskih vrednosti na kojima počiva sama Evropska unija, a to je sloboda kretanja kapitala, robe, ljudi i usluga. Znači, četiri vrste slobode su najdirektnije ugrožene na prostoru Kosova i Metohije - naglasio je Petković.

On je dodao da se vodi nekakav razgovor između EU i Prištine, u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a upravo pitanje slobode kretanja treba da bude prvo i glavno pitanje da bi uopšte govorili o evropskim integracijama.

Petković naglašava se zbog zabrane srpske robe šteta meri u milionima evra, a posebno posledice trpi narod na Kosovu, koji je, po njegovim rečima, zbog takve jedne odluke Aljbina Kurtija uskraćen, pre svega, za osnovne životne namirnice i ostalo što je dolazilo iz centralne Srbije.

- Godinu dana je jedna takva odluka na snazi, iako o tome govorimo samo mi i sve vreme se obraćamo i Evropskoj komisiji i nadležnim drugim institucijama u okviru EU i nikakvog pomaka nema, i na kraju ispada da sve ono što Kurti radi protiv Srba prećutno se i prihvata - zaključuje Petković.

Kurir.rs/TV Most/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.