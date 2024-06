PET BLOKOVA: Kako izgleda opozicioni politički spektar posle izbornih svađa

Svađe koji su prethodnih dana kulminirale u taboru opozicije, a koje su započete još tokom izborne noći 2. juna, potpuno su promenile ovaj deo političke scene.

Tačan broj rasprava, prepucavanja, ali i preletanja teško je precizno utvrditi, a iz ovako razjedinjene opozicije moglo bi da se formira, prema oceni analitičara, najmanje pet blokova.

Sociolog Vladimir Vuletić ističe da u opoziciji imamo nekoliko blokova.

- Da krenemo od bloka oko Dragana Đilasa koji je bojkotovao izbore, oni su važili za najjači blok, ili su se tako predstavljali. Ali i u okviru tog bloka imate Zdravka Ponoša, imate Đilasa, oni čine nešto što bi moglo da se nazove relativno jedinstvenom celinom. Ali tu je i DSS, koji je sasvim drugi karakter opozicione stranke, i već vidimo da se dešavaju i nekakve podele u okviru DSS - navodi on i dodaje da se u drugom opozicionom bloku nalazi deo Srbije protiv nasilja koji je izašao na izbore - Miroslav Aleksić i Zeleno-levi front.

Blokovi 1. Dragan Đilas (SSP) i Zdravko Ponoš (Srbija centar) 2. Miroslav Aleksić (NPS) i Radomir Lazović (Zeleno-levi front) 3. Miloš Jovanović (Nova DSS) 4. Branimir Nestorović 5. Savo Manojlović (Kreni-promeni)

Konglomerat

- I to je konglomerat najrazličitijih stranaka, ali mogli bismo reći da se oni za sada drže, jer je pitanje izlaska na izbore za njih bilo ključno - poručuje sociolog, koji u trećem bloku vidi Branimira Nestorovića.

- On okuplja nezadovoljne i vlašću i opozicijom. On je zaseban činilac i teško mi je da zamislim da bi mogao da bude deo jedinstvenog bloka - kaže Vuletić i dodaje da je nov na opozicionoj sceni Savo Manojlović.

- To su ovi koji su bili takođe nezadovoljni radom vlasti, ali nisu hteli da podrže ni opoziciju. Slična stvar je i s doktorom Milićem. Da li će pokušati da pređu taj lokalni nivo, Manojlović u Beogradu, a Milić u Nišu, to je pitanje - poručuje sociolog.

Upitan da li je moguće bilo kakvo ujedinjenje opozicije nakon svih svađa, Vuletić ističe da jeste:

- Kao i kada je bila situacija svojevremeno sa DOS, to je moguće, pod pretpostavkom samo da postoji nekakav faktor izvan njih koji bi ih na neki način okupio i ujedinio s tim jednim ciljem, a to je da se sruši postojeća vlast.

Mnogo nepoznatih

Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju (Cesid), u razgovoru za Kurir je istakao da je sasvim sigurno da će doći do prekompozicije opozicione političke scene i da tu nema nikakve dileme.

- Opoziciona scena će biti obogaćena za barem još jednog novog aktera, a to je Savo Manojlović, i vrlo verovatno za još nekoliko manjih lokalnih aktera, koji za sada ne pokazuju ambicije da se bave nacionalnom politikom, a to je prevashodno Dragan Milić iz Niša - naveo je on i dodao da će sigurno u jednom kratkoročnom periodu, u nekoliko meseci, u opoziciji biti "sleganja tla" kako bi se raščistile sve ove polemike i diskusije koje su otvarane u prethodnih nekoliko nedelja.

- To znači sleganje tla između nekada saradnika, danas možda ljudi koji su se politički razišli, između ljudi i grupacija koji su bili za bojkot i nekih drugih koji su bili za izlazak na izbore. Ono na šta nemam odgovor u ovom momentu jeste kakve će se grupacije u budućnosti praviti. Ne postoji odgovor na to pitanje iz barem dva razloga. Prvi razlog je taj što verovatno neće biti prostora za sve političke aktere koji su bili tu, imajući u vidu da će se na izbore najverovatnije čekati tri godine. Nisam siguran da će svi akteri u opoziciji koji su bili relevantni do sada moći politički da prežive. Pod dva, mi u ovom momentu imamo mnogo nepoznatih u kalkulisanju o potencijalnim koalicijama. Ne može da se nazre u kom pravcu bi te koalicije išle, da li bi se opet opozicija opredeljivala za nekakvu vrstu velikog objedinjavanja ili će se opredeliti za programske koalicije... Čak ne možemo da znamo ni da li će opozicija nastaviti da koristi vaninstitucionalne metode borbe - rekao je on.

Očekivanja

Klačar je naveo da jeste izvesno da će opozicija biti ukrupnjena.

- Ali ja to ne očekujem u kratkoročnom periodu, to očekujem neposredno uoči prvih sledećih izbora. I koliko god su možda neki ljudi u prethodnom periodu rekli neke loše reči jedni protiv drugih, ne isključujem da te koalicije uključe i neke sadašnje političke protivnike - istakao je on.

Upitan da prokomentariše da li očekuje nastavak saradnje između Dragana Đilasa s jedne strane i Miroslava Aleksića i Radomira Lazovića s druge strane, koji su se sukobili oko izlaska na izbore, Klačar je istakao da je to najveća podela koja se desila u opoziciji u prethodnom periodu.

- Zato što se radilo o koaliciji koja je napravila najozbiljniji rezultat neke opozicione grupacije u prethodnim godinama koliko je SNS na vlasti. Nekoliko narednih meseci je verovatno nemoguće očekivati da se taj mali zemljotres, koji se desio u opoziciji, slegne i da sve funkcioniše kao da se ništa nije desilo. Ali, ako me pitate da li ta podela znači da niko iz te dve grupacije neće u budućnosti sarađivati, moj odgovor je ne. Očekujem i određenu saradnju ljudi koji se danas možda nalaze na suprotnim mestima. Razlog je vrlo jednostavan, a to je što dobar deo stranaka iz opozicije ne može ozbiljno politički preživeti bez ukrupnjavanja, niti bez toga može računati na dobar izborni rezultat 2027 - smatra Klačar.

