MARKO BASTAĆ EKSKLUZIVNO NA KURIR TV: Razgovaraćemo sa svima, a pregovarati sa onima koji prihvate naš program!

Marko Bastać danas je ekskluzivno, prvi put posle beogradskih izbora, kao kandidat ispred Grupe građana "Čuvari Starog grada" bio gost jutarnjeg programa "Redakcija" na Kurir televiziji.

Lista "Čuvari Starog grada", podsetimo, na beogradskim izborima osvojila je 16,35 odsto glasova odnosno 10 mandata, a nosioca te liste Marka Bastaća niste mogli mnogo da viđate po medijima, jer je, umesto referendumske atmosfere - za ili protiv Vučića, izabrao drugu opciju - pripremu konkretnog i jasnog plana i programa za građane opštine Stari grad.

Na početku gostovanja Bastać je otkrio sa kim se sastao posle izbora i šta se dešavalo do danas.

- Nismo imali prostor u medijima tokom kampanje, to smo iskoristili za rad na terenu, a građanima je i potrebno da neko komunicira sa njima. Rekao sam da neću da se oglašavam dok se ne objave rezultati. Dužan sam da objasnim šta se dešavalo od izbora do danas. Nas je kontaktirao jedan deo grupacije "Biram Stari grad" posle izbora, javio mi se gospodin Aleksandar Ilić iz pored Pokreta slobodnih građana, najavio mi je sastanak i Zeleno levi front. Pojavio se i Pavle Grbović na sastanku, Radomir Lazović, Natalija Stoimenović prva na listi "Biram Beograda". Održali smo prvi uvodni sastanak gde je dogovoreno da će da se radi na izradi platforme i kako bi Stari grad trebalo da izgleda. Javio se i drugi deo grupacije "Biram Stari grad", isti razgovor je bio kao i sa prvom grupacijom. Nećemo razgovarati o funkcijama, nego kako Stari grad treba da izgleda. Tako se i završilo sa idejom da se uskoro vidimo i razgovaramo o toj platformi. Prošlo je nedelju dana od sastanka i danas treba da održimo nastavak razgovora. Javio se gospodin Lazović koji je zakazao sastanak za danas pa ćemo nastaviti razgovore. Nisam pitao da li će se pojaviti zajedno.

Problemi i perspektive Starog grada

- Stari grad u narednih osam godina ima mnogo problema i da kažem Stari grad izumire. Dakle, ugroženi su interesi opštine, Stari grad, odnosno sami građani. Stari grad je prilagođen turistima, a ne ljudima koji žive stvarno na našoj opštini. I mi imamo sad primer kako nešto može da se sredi, uredi i održava. A imamo i liniju jednu, a daću primer, dakle primjer Beograda na vodi je primer kako nešto savršeno može da izgleda. Imamo liniju ispod Brankovog mosta, bukvalno kao da je neko povukao liniju i rekao, e, odavde počinje opština Stari grad, odavde više niko ne vodi računa o toj opštini.

- Dakle, zaboravljena, zapostavljena u potpunosti. I kad uzmemo primer Beograda na vodi i Starog grada, vi možete videti kako negde može nešto se sredi, a kako negde prosto neko nema interes da uređuje opštinu. Mnogo je problema, a svi pričaju o nekim višim interesima. Dakle, sudbina ulazka u EU ili Kosova se neće odlučiti na Starom gradu. Sudbina da li će Biden ili Trump pobediti u Americi neće se isto tako odlučiti na Starom gradu. Ali na Starom gradu građanima je bitno da li sa mosta, kada se vraćaju sa posla kući, mogu skrenuti levu u Pop Lukinu? Da li će istorijski centar grada biti premešten u Beograd na vodi ili će ostati tamo gde pripada? Da li će taj krug Dvojke, koji je poznat kod svih istorijski, ostati stvarno krug Dvojke? Da li ćemo rešiti problem parkinga na Starom gradu, koji se ne tiče samo građana Starog grada, već svakog ko dolazei centar, a mi izgubimo godišnje pet i po dana života tražeći parking. Imamo rešenja i o samim fasadama u centru grada, a ponosimo se opet i tim turistima i svima koji dolaze u centar grada.

- Dakle, moguće je kao lokalna lista sa konkretnim rešenjima, u ovom slučaju bez medija kao što smo mi to uradili, moguće je izaći na izbore, uraditi nešto na izborima, ali pre svega je ključan taj terenski rad i komunikacije sa građanima. Mi smo svakog dana na ulici, izbori jesu prošli, ali evo danas da najavim građanima da ćemo mi već sutra i preko sutra stajati na dobro poznatim lokacijama na kojima smo bili i u kampanji i razgovarati sa njima kako bi realizovali sve ono što smo običali - najavio je Bastać.

foto: Kurir televizija

Dalje je Bastać govorio i o planovima i programu za Stari grad, te je istakao da borba za interese stanovnika Starog grada počinje danas.

- Iz vladajuće stranke nismo dobili zvaničan poziv bilo koga, bilo je neke komunikacije preko posrednika ali shvatam da će to biti glavno pitanje da li će biti komunikacije sa SNS. Mogu samo da kažem, a odnosi se na sve, to su tri tačke. Prvo treba da razgovaramo o platformi i programu, kako treba da izgleda u narednih osam godina Stari grad. Druga tačka je ono što je jako bitno, Stari grad ne sme da potpadne pod više interese stranačke, pripada građanima i o sudbini ove opštine će odlučivati samo građani i teća, sve razgovore ćemo voditi kroz institucije. Do samog kraja procesa ćemo se ponašati kao čuvari Starog grada i realizovati sve tačke našeg programa. Od danas, kad su završeni izbori mi ćemo uraditi sve da realizujemo sve tačke programa i od danas počinje borba za interese Starograđana - istakao je Bastać.

O rezultatima na izborima i daljim planovima

Bastać je istakao i da će razgovarati sa svima ali da će pregovarati sa onima koji prihvate sve tačke programa.

- Mislim da je građanima dosta svega toga, oni koji su glasali za nas su nezadovoljni onim što je rekla vlast i onim što je rekao deo opozicije. Građani su glasali za konkretni program, nisu glasali za nacionalne teme koje je plasirala vlast, deo opozicije je pričao o demokratiji, niko nije pričao konkretno o problemima građana. Šta je razlog takve kampanje, ne znam... Mi nismo oni koji će pričati nešto što neće realizovati.

- Ova naša borba će se voditi od danas, bez odstupanja, nećemo odustati ni od jedne tačke našeg programa. Razgovaraćemo sa svima ali ćemo pregovarati sa onima koji prihvate sve tačke našeg programa. Čuo sam, otkad su završeni izbori, procene koliko bi to moglo da traje, trajaće koliko treba da traje. Ponoviću, prva tačka je platforma "Stari grad 4+4 godine", druga tačka je da nema viših interesa stranačkih, o sudbini opštine će odlučivati samo građani. Treća je da ćemo sve probleme rešavati i sve razgovore ćemo voditi kroz institucije. Razgovaraćemo sa svima ali ćemo pregovarati sa onima koji će da prihvate sve tačke našeg programa - istakao je Bastać.

foto: Kurir Televizija

Takođe, govorio je i o bojkotu izbora kao i šta ga je navelo da se ponovo vrati na političku scenu Srbije.

- I sve ono što sam do sada radio, ostao sam pri tome. I sve programe i sva obećanja koje sam dao sam realizovao. Imali smo mi i turbulentan period. Nas nije bilo u politici četiri godine. Dakle, mi smo to gledali sa strane, imao sam dosta vremena da sagledam neke probleme iz potpuno jednog drugačijeg ugla. I ja sad, na osnovu tog iskustva, onog prethodnog, i ove četiri godine van politike, mogu da posavetujem sve u politici koji u nekom trenutku nisu baš sigurni u neke odluke koje donose da se izvuku. Bolje će videti - naglasio je Bastać.

- Nas je, da kažem, isprovociralo da se ponovo vratimo kad smo čuli ponovo najavu bojkota. Dakle, bojkotovani su izbori 2020. godine. Čuvari Starog rada, odnosno mi smo još 2019. godine ušli u te više interese i napravili jednu fatalnu grešku. Mi smo pod izgovorom te velike neke borbe ušli u saradnju sa Draganom Đilasom i podredili se tim višim interesima. Dakle, zanimali smo građane Starog rada. I to je iz ovog, sada iz ove pozicije, naravno velika greška. Mi smo u tom procesu tog bojkota i te borbe za više interese prosto iskorišćeni, odbačeni, na kraju zloupotrebljeni kako god možemo to da nazovemo, i maltene dovedeni pred gašenje same organizacije da bi neko ostvario u ovom slučaju ta koalicija, odnosno koalicija predvođena Draganom Đilasom da bi ostvarili neke više interese. To je bila potpuno pogrešna odluka.

- I ja danas kažem da je potpuno jasno da građani ne žele nikakav sukob, ne žele nikakve podele, već isključivo rad na terenu i realizaciju svih ovih programa. Na primer, sada u ovim razgovorima, da nazovemo to razgovorima, ja primećujem kod dosta političkih aktera taj obrazac nekog jurcanja po ulici. Ja vam kažem, bio sam u toj situaciji, video sam da to ne valja. I da ništa nije dobro doneo taj vaninstitucionalni okvir. Ništa nismo postigli time. Ja vidim taj obrazac i kod Radomira Lazovića sada. To jurimo se po ulici je potpuno besmisleno i tu prosto treba se skloniti od tog obrazca koji je nametnuo Dragan Đilas kroz političko delovanje - zaključio je Bastać.

