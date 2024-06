BRUKA OD MINISTRA! DEJAN RISTIĆ SRAMNO NAPAO KURIR: Prišiva nam "neprofesionalizam" čovek optužen za plagiranje!

Dejan Ristić, ministar informisanja i telekomunikacija, povlači sve više poteza koji nimalo nisu dostojni funkcije koju odnedavno obavlja! Nakon što je, odmah po izboru na ministarsku funkciju, optužen za plagiranje, to jest krađu delova tuđeg autorskog rada, Ristić je dao sebi za pravo da deli medije, otvoreno napadne Kurir i iznese paušalne i apsolutno neistinite ocene na naš račun.

Paušalno

Ristić je, naime, na nedavno održanoj sednici Upravnog odbora Asocijacije medija oštro, ne čak ni iskritikovao, već izvređao Kurir.

- Ne čitam Kurir jer je to atak na moj mozak - besramno je, između ostalog, rekao Ristić, kome do pre samo nekoliko nedelja nije bio ni najmanji problem da gostuje u emisijama Kurir televizije. I to često.

foto: RTS Printscreen

Ristić je kritikovao Kurir i zbog, kako je rekao, "neprofesionalizma", "nepoštovanja novinarskog kodeksa", te izveštavanja o tragediji u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Bar kao ministar informisanja, Ristić bi, logično je, trebalo da bude informisaniji makar o sektoru kojim rukovodi, a to je situacija u medijima. Izveštaji relevantnih medijskih regulatornih tela o Kuriru nedvosmisleno pokazuju najveći napredak upravo naše medijske kuće kada je reč o podizanju nivoa profesionalizma i poštovanja etičkih standarda (videti okvir).

Da se ministar informisanja makar potrudio da se informiše pre nego što nam je prišio etiketu "neprofesionalizma", verujemo da, u skladu s funkcijom koju obavlja, ne bi sebi dozvolio da upravo on sklizne u neprofesionalizam.

Kontroverze

A dok sebi daje slobodu da nimalo konstruktivno kritički, već lično, ozlojeđeno, kao ministar komentariše medije, Ristić stavlja po strani brojne kontroverze koje ga godinama prate. Često je bilo kritika na njegov račun, još dok je bio direktor Muzeja žrtava genocida, da iznosi netačne podatke, što su mnogi okarakterisali kao zlonamerno i kao pokušaj da unizi istraživače.

Takođe, na teret ministru Ristiću stavlja se i optužba da je plagijator, za šta ga je optužila Danka Mihajlović, autorka teksta koji je objavljen za Fejk njuz tragač, čije je delove, bez navođenja autora, Ristić uzeo za svoju knjigu "Zablude srpske istorije", u kojoj se bavio i jednom epizodom Srpsko-bugarskog rata, ali i tablom posvećenom humanosti Srba, koja u stvari ne postoji.

Naime, Mihajlovićeva je tekst objavila čak dva meseca pre nego što je Ristić objavio svoju knjigu, u koju je stavio čitave njene rečenice.

- Jedan od organizatora ove misije, britanski humanitarac ser Kenet Barington ... u pismu svojoj ženi zapisao je i da je u Beogradu za 300 funti kupio potrepštine za bugarske ranjenike - samo su neke od rečenica iz Ristićeve knjige koje su istovetne kao one koje je u svom tekstu prethodno napisala Mihajlovićeva.

Ona je za medije izjavila da je prilično jezivo kada pročitate neke svoje rečenice koje ste sklapali dugo, pa se to skraćivalo, dorađivalo, da što bolje izgleda i onda to vidite u nečijem tuđem tekstu.

Sankcije

foto: Kurir televizija

Profesor Fakulteta političkih nauka Časlav Koprivica za Kurir ocenjuje da je moralno neprihvatljivo da se akademski građanin, koji pritom obavlja i visoku državnu funkciju, bavi plagiranjem.

- Pre svega, jedna je stvar kada date neki iskaz koji na nivou zdravog razuma spada u opšte mesto, te da samim tim dve nezavisne osobe mogu doći do slične konstrukcije jer postoji visoka verovatnoća ponavljanja formulacija. No, kada imate vrlo prepoznatljive rečenice ili niz rečenica za koje je nemoguće da dve osobe nezavisno dođu do njih, te da budu identične, a pritom je jasno ko je prvi objavio ili izgovorio te rečenice, onda je onaj koji je njih prvi objavio žrtva krađe intelektualne svojine, i to spada u domen prekršaja i treba biti žigosano, i moralno i u meri u kojoj se kosi s pravom i pravdom - ističe Koprivica.

On napominje da u akademskom svetu postoji pošast plagijata, jer, kako kaže, ima mnogo ljudi koji pokušavaju da grade akademsku karijeru, a na delu je nestašica ideja.

- Ipak, u uređenim društvima postoji nulta tolerancija prema tome ko god da je izveo delo plagiranja, a stepen netrpeljivosti se povećava shodno tome da li je reč o osobi koja vrši važnu javnu funkciju. Ovde je reč o čoveku koji je i sam naučnik i visoki državni činovnik i neko ko bi trebalo da ima moralni integritet, pre svega ako se uzme u obzir da se bavi istraživanjem genocida, a tu tek ima spornih mesta. Sve u svemu, ako se ustanovi da je bez navođenja izvora preuzeo nečije rečenice, to je nesporno plagijat, treba da podleže moralnoj sankciji i potpuno je neprihvatljivo da ministar informisanja bude sklon takvim ispadima - konstatovao je Koprivica.

Tišina Ministar bez odgovora Iako smo juče kontaktirali s ministrom Ristićem povodom optužbi koje je izneo na račun Kurira, ali i onih protiv njega - da je u svojoj knjizi "Zablude srpske istorije" plagirao delove autorskog teksta Danke Mihajlović, on nam do zaključenja ovog broja nije odgovorio.

Činjenice o Kuriru Ministre informisanja, da vas informišemo Godine 2020, godinu dana nakon vlasničke transformacije, u Kuriru je uvedena funkcija menadžera za etičke standarde, po čemu smo prva i jedina kompanija u regionu koja je to uradila

Angažovana je osoba kojoj je profesionalna etika bekgraund, bivši predsednik IO UNS, koja je bila dugogodišnji član Saveta za štampu

Mediji kompanije WMG odmah su priznali punu nadležnost Saveta za štampu i ispunjavaju sve svoje obaveze predviđene pravilima ove organizacije

Rezultat u 2023. godini, u odnosu na 2019, prema monitoringu Saveta za štampu, jeste smanjenje broja prekršaja za 59,5 odsto

2019. Kurir je pravio 6,1 grešku dnevno, a 2023. godine 2,4, prema istom monitoringu

Duže od godinu dana na crvenoj listi portala Fejk njuz tragač, koja objavljuje 15 najvećih objavljivača fejk njuza, nema nijednog medija kompanije WMG (Kurir, Espreso, Mondo), a ranije su bila sva tri

Prema podacima portala raskrinkavanje.rs o objavljivanju manipulativnog sadržaja, od Kurira jedino manje prekršaja ima list Politika

Kurir je jedini medij koji je, objavljujući informacije iz rata u Ukrajini, objavljivao i sada objavljuje disklejmer koji poziva čitaoce da, ako uoče neki netačan navod, to jave redakciji

WMG i dalje radi na unapređenju poštovanja etičkih standarda i planira da od ove godine napravi veći tim koji bi se bavio ovim temama