MINISTAR NEŠIĆ ZA KURIR TV O HELEZOVIM PRETNJAMA: "Srbi nisu plašljiv narod, ne plašimo se vašeg debljeg kraja"

Bilo je samo pitanje trenutka kada će krenuti neprimerene reakcije posle Svesrpskog sabora "Jedan narod, jedan sabor - Srbija i Srpska" koji je održan u subotu u Beogradu. Sloga Srba je očas posla zasmetala političkoj eliti u Sarajevu.

Ministar odbrane u Savetu ministara BiH Zukan Helez pozvao je na rušenje Republike Srpske, tražeći da se više ne zove tako i zapretio da će, ako do odvajanja dođe, Srbi izvući deblji kraj.

Pitamo - kako reč "mir" koja se čula na saboru u Beogradu i čuje se redovno, na drugoj strani izazove reakcije i bes u koji su utkani pozivi na sukob, konflikt i produbljivanje nacionalnih netrpeljivosti koje nikome nisu potrebne i zbog kojih su mnogi osetili posledice?

Na ovu temu u emisiji Usijanje govorili su Nenad Nešić, ministar bezbednosti u Savetu ministara, dr Rajko Petrović, politikolog i Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku.

Iz Republike Srpske uključio se ministar Nešić i komentarisao izjavu Heleza koji je rekao da će Srbi izvući deblji kraj.

- Dobre veče iz Srpske Republike, iz Kneževa, želim da vam uputim srdačan pozdrav vama u Beogradu i da vam kažem da nama već 30 godina od raspada Jugoslavije prete debljim krajem i očigledno da sa tim neće prestati. Njima sve smeta, njima naš poziv na mir izgleda kao poziv na rat, a nikoga nismo uvredili. Bio sam na Svesrpskom saboru, odakle su poslate te poruke mira, stabilnosti. Naše rukovodstvo, kako rukovodstvo Srbije, tako i rukovodstvo Republike Srpske, nijednim svojim gestom, nijednim svojim aktom, nijednom svojom rečju nije uvredilo nikoga u regionu. Nikoga od naših suseda koji žive pored nas, ali očigledno njima smeta svesrpska sloga - rekao je Nešić i dodao:

- Ono što mogu ja da im poručim jeste da mi nećemo odustati od te srpske sloge, da nećemo odustati od toga, jedan narod, jedan sabor, a ja postavljam pitanje šta da smo dodali jedna država, šta bi se onda desilo i kakve bi reakcije bile? Ono što smo mogli videti jeste da u deklaraciji od svesrpskog sabora piše da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum, da se poštuje ustav BiH. Isto tako smo rekli da je Kosovo i Metohija neodvojivi deo Srbije, sve to stoji u ustavu i Srbije, sve to stoji u rezoluciji 1244, sve to stoji u Dejtonskom mirovnom sporazumu.

- Ono što je rekao Zukan Helez, to govori svaki bošnjački političar. Oni isto misle, samo neki govore tiho, neki govore glasno. Očigledno da je gospodin Zukan megafon koji govori glasno, želeći da preuzme liderstvo u bošnjačkom narodu. Ono što je rekao nije nikakvo iznenađenje za nas Srbe u Republici Srpskoj. Mi znamo da je njihov cilj nestanak Republike Srpske. Oni 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma rade na njegovoj reviziji koja bi se završila, kako oni smatraju, krajnim nestankom Republike Srpske.

- Poručio bih Zukan Helezu da Nenad Nešić nije plašljiv čovek, da Srbi nisu plašljiv narod i da se ne plašimo njihovog debljeg kraja. Tako da Zukane, nemojte da nam pretite! Vodite brigu o svom narodu. Pozdrav iz Srpske Republike za Beograd, Beograd je glavni grad i volimo ga.

Petrović je konstatovao da je za Heleza i njemu slične problem sve što nosi prefiks srpsko.

- Očigledno je da je za Zukana Heleza i njemu slične problematično sve ono što nosi prefiks srpsko. Njemu smeta taj sabor sam po sebi iako je nekoliko nedelja pre bio organizovan svebošnjački sabor i to nikome u Republici Srpskoj nije smetalo - rekao je Petrović i dodao:

- Vidimo kroz njegove izjave da njemu smeta ime Republika Srpska i da ono mora biti ukinuto, a da u konačnici mora biti ukinuta i Republika Srpska kao takva. Njegove izjave su najbolji pokazatelj da je predsednik Aleksandar Vučić bio u pravu kada je rekao da rezolucija o Srebrenici nema za cilj da se oda pijetet žrtvama koje to nesporno zaslužuju, već da je to samo inicijalna faza za dalje pritiske na Srbiju i Republiku Srpsku od toga da se od Srbije traži ratna odšteta do toga da se Republika Srpska proglasi genocidnom tvorevinom.

Matović smatra da je Helez dao veoma problematičan intervju:

- Zukan Helez je dao veoma problematičan intervju. Izgovorio je da su Srbi proterani iz Hrvatske zato što su pravili probleme, te da su opravdano proterani. Čovek se aktivno zalaže za etničko čišćenje, čak je i upozorio, pazite da se to ne desi i Republici Srpskoj. Svesrpski sabor nije nešto što je ničim izazvano. To je reakcija na politički kontekst u kom se nalazimo. Njima smeta što postoji ujedinjeni srpski politički front na Balkanu. Jedini način je bio s obzirom na to kako kako smo tretirani da postignemo jedinstvo.

