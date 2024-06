"NJIHOVA POLITIKA SEBE SMATRA SVEMOĆNOM AKO IMAJU PODRŠKU AMERIKE" Šešelj i Matić analiziraju: Zbog ovoga postoje pritisci

Ministar odbrane u Savetu ministara BiH Zukan Helez pozvao je juče na ukidanje Republike Srpske, što je direktno rušenje Dejtonskog sporazuma. Helez je u intervjuu bošnjačkoj televiziji „Hajat” najavio da će bošnjačke vlasti, u svetlu Rezolucije o Srebrenici zatražiti ukidanje Republike Srpske, tako što će ona biti podeljena na dva kantona, a njeno ime biti izbrisano zauvek.

Dok Helez ovakvom izjavom direktno poziva na rušenje Dejtonskog sporazuma, iz američke ambasade u Sarajevu ovog puta niko se nije oglasio, za razliku na njihovo ranije saopštenje u kome su naveli da zaključci, usvojeni tokom Svesrpskog sabora, ne predstavljaju odbranu Dejtonskog mirovnog sporazuma, već da su, kako tvrde, "smišljen napad na taj sporazum i državne institucije Bosne i Hercegovine" i gde ponovo napadaju Srbiju.

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" koji su analizirali ovu temu bili su analitičar Marko Matić i zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj.

- Pritisci su mogli da se očekuju posle te rezolucije u Ujedinjenim nacijama zato što rezolucija nije zbog bilo kojih žrtava doneta tamo. Njih žrtve ne interesuju. I mrcvarenjem tog pitanja za neke političke interese se i te žrtve vređaju. Ipak u Srebrenici se desio ratni zločin, ne treba to naravno negirati, niti bilo ko u Srbiji to negira, ali sa tim iskorišćavanjem se zaista mrcvare te žrtve. I naravno da je to trebalo da posluži samo kao povod za razmontiranje Republike Srpske, odnosno za likvidiranje Republike Srpske i stvaranje unitarne Bosne i Hercegovine. To su njihove namere oduvek bile. Naravno, to je jedan skup ludaka, koji, eto čime se oni bave, oni kažu, papirnata agresija. O čemu ti ljudi pričaju? Naravno, bez ikakvog uticaja. Oni su samo obični vazali, obični pijuni SAD, i ne treba da čudi jer nema nikakve reakcije, njima smeta antidejtonsko delovanje kada neko iz Srbije, uvažavajući Bosnu i Hercegovinu, ali uvažavajući takođe Republiku Srpsku, pravi nekakvu manifestaciju u Beogradu bez ikakvog negiranja državnosti Bosne i Hercegovine ili bilo čega slično, oni u tome vide najveće zlo, a onda kada vidite da njihov ministar poziva na ukidanje Republike Srpske, odnosno javno govori ono što su uvek bili skriveni planovi, onda se o tome čuti i tako dalje.

Šešelj je rekao de bošnjačka politička elita takva da misle da su svemoćni ako ih Amerika podržava:

- Mislim da muslimani Bosne i Hercegovine ne žele da ratuju, da oni ne žele rat, oni su ipak procentualno najviše stradali u građanskom ratu, takođe to je činjenica, mislim da im takvo iskustvo sledeće ne treba. A njihova elita politička je takva da oni misle da ako ih Amerikanci podržavaju da su oni svemoćni i da oni mogu da diktiraju uslove i da diktiraju šta će ko da radi, jednostavno da će morati da ih neko posluša i slično što nije slučaj. I naravno to je iz razloga što muslimani Bosne i Hercegovine nikada nisu u tom smislu bili politički emancipovani, oni nikada nisu ni imali svoju državu u istoriji i navikli su na taj način da se ponašaju, da imaju svog patrona i da im on otprilike izde naređenja i govori šta treba da rade i šta treba da budu njihovi politički cilji i pa tako i sada.

Matić je komentarisao odnose sa Bosancima, pa je provukao i situaciju na Balkanu:

- Mir je sklopljen tako što su SAD odlučile u jednom trenutku da im, s jedne strane, oni su pokušavali, dakle, da spreče dominantan uticaj Srbije i srpskog naroda i oni su uspostavili neku tu takozvanu ravnotežu koja će uvek zahtevati njihovo prisustvo. Pri tome, u tom faktoru koji oni posmatraju kao kontratežu Srbiji, nisu dozvolili da muslimanski faktor bude dominantan, već da ih Hrvatska obuzdava, čak i muslimane, da ne nastane čisto muslimanska država na teritoriji zapadnog Balkana, odnosno u srcu Evrope. Dakle, to je bio njihovi interes tada i to se nije promenilo do sada. Ja kažem, bošnjačka politička elita, oni bi rado voleli da izbije novi rat u Bosni, pod uslovom da imaju garantovanu američku podršku, jer bi imali veliki, postale bi veliki izgled da dobiju taj rat u ovoj sada situaciji. Međutim, nemaju podršku za ovo, zato i ova izjava bosanskog ministra je pre svega za unutrašnje javno mnjenje. Dakle, on pokušava u ovoj situaciji, verovatno, da ojača svoju političku poziciju, svoje stranke, jer njima se sve svodi na...

