BASTAĆ O NAPADIMA ĐILASOVOG SSP: Bio sam predsednik opštine pa dostavljač hrane, pao sam i ustao ali nisam ništa u životu ukrao

Marko Bastać kandidat na beogradskim izborima ispred Grupe građana "Čuvari Starog grada" gostovao je u jutarnjem programu na televiziji Nova S gde je govorio o rezultatima izbora, kao i o tome kako teku razgovori oko formiranja vlasti na opštini Stari grad.

Istakao je da će se vlast na Starom gradu formirati i da će se napraviti većina kada to "bude zrelo", te da nema potrebe da se žuri. Bastać je u nekoliko navrata ponovio i da će razgovarati sa svima, ali da će pregovarati samo i isključivo sa onima koji usvoje i prihvate ceo njihov program.

- Kada pričamo o sudbini Starog grada sve se odnosi na princip tri tačke. Pričamo o platformi prvo kako će Stari grad izgledati 4+4 godine, šta će se raditi. Drugo, nećemo dozvoliti stranačke interese, samo Stari grad i sve će odluke donositi grđani Starog grada. I treće je da ćemo razgovarati kroz insitucije. Ponavljam, razgovaraćemo sa svima ali ćemo pregovarati samo sa onima koji usvoje i prihvate ceo naš program - istakao je Bastać.

O saopštenju stranke Slobode i Pravde

Na pitanje voditeljke da prokomentariše saopštenje stranke Slobode i pravde u kojoj ga ta stranka proziva da je bio dostavljač hrane, Bastać je istakao da je sa pozicije predsednika postao dostavljač hrane i da mnogima to zvuči neverovatno.

- Sa pozicije predsednika opštine sam otišao da dostavljam hranu. To sad možda nekom zvuči neverovatno, bio predsendik pa postao dostavljač. Pao sam ali sam ustao i opet sam pao, i opet sam ustao, ali nisam ništa u životu ukrao, ni jedan dinar nisam ukrao. Ne znam ko je krao drugi - rekao je Bastać.

Bastać je takođe govorio i o bojkotu izbora 2020. godine te je istakao da je napravio grešku što zbog Đilasa nije izašao na izbore i bez borbe predao Stari grad.

- Radio sam svašta u životu i zbog tih viših interesa sam 2020. bio jedan od retkih koji je sa pozicije vlasti otišao u bojkot. Čak je i to laž što piše da smo izbačeni iz stranke jer smo izašli na izbore. Ne, mi nismo izašli na te izbore zbog Đilasa, to je neverovatna greška. Možda ne bi pobedili, možda ne bi bio predsednik, možda bi i bio, ali taj bojkot 2020. godine koji je Dragan Đilas učitao celoj opoziciji doveo je do toga da smo krenuli, ne od nule, nego iz ozbiljnog minusa. To vam je politika Dragana Đilasa - istakao je Bastać.

Objasnio je i da je rezultat na prethodnim izborima ostvario radom na terenu i razgovorom sa građanima jer ga nije bilo u medijima. Na pitanje voditeljke, a na osnovu saopštenja stranke Slobode i pravde, odakle mu novac za bilborde Bastać je rekao da će svi podaci biti dostupni u izveštaju.

- Novac za bilborde je došao iz donacija, to će biti objavljeno u izveštaju, imamo rok od mesec dana, biće objavljeno ko su bili naši donatori. To su svi ljudi koje ćete moći da nađete, svi žive na Starom gradu, poznati su u orgaznizaciji Starog grada. Danas nam Đilas priča nešto kako ne treba da se izađe na lokalne izbore u Beogradu gde je pobeda izvesna i onda kaže bojkotujte izbore dok sede u Skupštini i primaju platu - objasnio je Bastać.

